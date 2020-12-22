Galatasaray-Göztepe maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır
Süper Lig'in 14. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda bugün saat 19:00'da oynanacak olan Galatasaray-Göztepe maçının hakemleri geçen gün Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanmıştı. Bugün, bu karşılaşmanın VAR hakemi de açıklandı. Mete Kalkavan'ın hakemliğini yaptığı karşılaşmanın VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu.
Galatasaray Süper Lig 'de 14. hafta maçında renkdaşı Göztepe ile Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Fatih Karagümrük maçını kaybeden ve morali bozulan Sarı-Kırmızılı takım Fatih Terim'in cezası nedeniyle olmayacağı maçta rakibini yenerek yeniden moral depolamak istiyor. Hafta sonu sahasında Hatayspor'a 1-0 yenilen Göztepe ise deplasmanda galibiyet arayacak.
Karşılaşmanın VAR hakemi de açıklandı. Mete Kalkavan'ın hakemliğini yaptığı karşılaşmanın VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu. AVAR hakemi ise Kemal Yılmaz.