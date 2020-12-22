Galatasaray-Göztepe maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır

Galatasaray Süper Lig 'de 14. hafta maçında renkdaşı Göztepe ile Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Fatih Karagümrük maçını kaybeden ve morali bozulan Sarı-Kırmızılı takım Fatih Terim'in cezası nedeniyle olmayacağı maçta rakibini yenerek yeniden moral depolamak istiyor. Hafta sonu sahasında Hatayspor'a 1-0 yenilen Göztepe ise deplasmanda galibiyet arayacak.

Karşılaşmanın VAR hakemi de açıklandı. Mete Kalkavan'ın hakemliğini yaptığı karşılaşmanın VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu. AVAR hakemi ise Kemal Yılmaz.



