Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından güç ve çeviklik çalışmaları gerçekleştirildi. Duran top organizasyonları sonrası son bölümde de çift kale taktiksel çalışma yapıldı. Antrenman soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Fernando Muslera, özel program dahilinde takımdan ayrı topla saha çalışması yaptı. Işık Kaan Arslan da özel program dahilinde çalıştı.

Galatasaray , Göztepe maçı hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla tamamlayarak öğleden sonra da İzmir'e uçacak ve burada kampa girecek.