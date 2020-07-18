Galatasaray - Göztepe maçında 3 kez VAR’a gidildi

Süper Lig’in 33. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Galatasaray - Göztepe müsabakasını hakem Koray Gençerler yönetti. Gençerler'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ile Samet Çiçek yaptı.

Koray Gençerler mücadelede 3 kez VAR’dan yararlandı. İlk olarak maçın 22. dakikasında Adem Büyük’ün attığı golde VAR’a gitti ve pozisyonu izledikten sonra golü iptal etti. 49. dakikada da Galatasaray’ın attığı penaltıda VAR uyarısıyla kaleci Beto'nun düdükten önce hareketlenerek kale çizgisini ihlal ettiği gerekçesiyle penaltıyı tekrar ettirirdi.

42 yaşındaki hakem son olarak da 66. dakikada Stefano Napoleoni'nin attığı golde VAR’a gitti. Gençerler gol öncesinde Halil Akbunar'ın, Marcelo Saracchi'ye faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.