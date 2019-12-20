Galatasaray Göztepe maçına ilk kez tam tam kadroyla gidiyor

Galatasaray’a sakatlardan iyi haber... Bu sezon çok sık yaşanan sakatlıklar sebebiyle ideal kadrosunu oluşturmakta zorlanan Sarı-Kırmızılılar, ilk kez tam kadro halinde bir maça gitmeye hazırlanıyor. Göztepe deplasmanı provalarını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sürdüren Galatasaray’da, Babel’in takımla çalışmalara katılması yüzleri güldürdü. Hollandalı yıldızın yanı sıra dünkü idmanda özel programla çalışan Seri, Adem, Marcao, Şener ve Lemina’nın da Göztepe karşılaşmasına yetiştirilmesi planlanıyor. Teknik ekibin, sağlık heyetiyle yaptığı son görüşmede, bu isimler hakkında olumlu rapor sunduğu öğrenildi.

Paris’e 16 kişi gitmişti

Bu sabah gerçekleşecek son antrenmanda tüm oyuncuların durumuna bakılacak ve daha geçen hafta Paris’e 16 kişi götürebilen Sarı-Kırmızılılar, ilk defa 21 kişilik maç kadrosunun da üzerinde futbolcu sayısıyla İzmir’in yolunu tutacak.

Metin Karabaş