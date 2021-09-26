Son 4 haftada 10 puan kaybeden Galatasaray , 7. hafta maçında Göztepe'yi konuk edecek. Alanyaspor ve Kayserispor mağlubiyetleriyle orta sıralara gerileyen Fatih Terim'li Galatasaray, Göztepe engelini aşıp kötü gidişata son vermeyi amaçlıyor. Ligde tek galibiyetini İzmir’de Başakşehir karşısında 2-1’lik skorla alan Göztepe, daha sonra çıktığı 2 müsabakada puan çıkaramadı. Nestor El Maestro'lu İzmir ekibi ise zorlu deplasmanda kazanıp, mağlubiyet serisine nokta koymanın hesaplarını yapıyor.

SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

Galatasaray-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türk Telekom Stadı’nda oynanacak Galatasaray-Göztepe maçını Ali Şansalan yönetecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Galatasaray-Göztepe muhtemel 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Luyindama, van Aanholt, Assuncao, Berkan, Morutan, Cicaldau, Kerem, Halil

Göztepe: İrfan, Kerim, Arslanagic, Angel, Berkan Emir, Nwobodo, Halil Akbunar, Soner, Lourency, Ndiaye, Jahovic

Galatasaray'da son dakika

Ev sahibi Galatasaray'da sakatlıkları devam eden Arda Turan ve Sacha Boey, Göztepe maçı kadrosunda yer alamayacak. Kırmızı kart cezalısı Marcao ise 10. haftadaki Beşiktaş derbisiyle geri dönebilecek.

Göztepe'de son dakika

Konuk ekip Göztepe'de, Murat Paluli, Ege Özkayımoğlu, Marko Mihojevic ve Dzenan Burekovic, sakatlıkları sebebiyle İstanbul kafilesine dahil edilmedi. Beykan Şimşek de kırmızı kart cezası sebebiyle kadroda yok.

Halil Dervişoğlu geri dönüyor

Kayseri deplasmanında dinlendirilen Halil Dervişoğlu, bugünkü Göztepe karşılaşmasıyla formasına kavuşuyor. Bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla henüz gol atamayan, ancak Trabzonspor ve Lazio maçlarındaki pozitif futboluyla dikkat çeken genç forvet, Terim'in oyun sisteminde önemli bir yere sahip. Fatih hoca, kapalı savunma yapacağını tahmin ettiği Göztepe'nin kilidini açabilmek için, Halil'in tempolu oyunundan yararlanmak istiyor. Cicaldau, Morutan ve Kerem de Halil Dervişoğlu'nu pozisyona sokabilmek için ekstra efor sarf edecek.

Galatasaray: 33 Göztepe: 12

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig’de bugün 59. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 58 maçtan 33’ünü Cim Bom, 12’sini Göztepe kazandı, 13 mücadele de berabere sonuçlandı. Aslan'ın 90 golüne, İzmir ekibi 41 golle cevap verdi.

Tam 48 yıldır galibiyeti yok

İki ekip, İstanbul’daki lig maçlarında 30. kez birbirlerine rakip olacak. Göztepe, İstanbul'da en son 1972-1973 sezonunda 1-0 galip geldikten sonra, deplasmanda çıktığı 14 maçı da kazanamadı. 48 yıldır İstanbul'da Galatasaray'ı yenemeyen Göztepe'nin bu süreçte 2 beraberlik, 12 mağlubiyeti bulunuyor.

Üst üste yenilgi hiç yaşanmadı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligde Sarı-Kırmızılı ekibin başında çıktığı 202 iç saha maçında, hiç üst üste iki kez mağlup olmadı. Bir önceki iç saha mücadelesinde Alanyaspor'a yenilen Aslan, bugün de kaybederse, Terim bir ilki yaşamış olacak.

Yabancı hocalara özel tarife!

Cim Bom'un teknik patronu Fatih Terim'in, yabancı teknik direktörlere karşı farklı bir karnesi var. Tecrübeli çalıştırıcı, Süper Lig'de yabancı hocalara rakip olduğu son 15 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Fatih hoca, bu periyotta 11 galibiyet, 4 beraberlik yaşadı ve takımı rakip filelere 45 gol gönderdi.

Kerem için anlamı farklı

Aslan'ın genç yeteneği Kerem Aktürkoğlu için, Göztepe maçının farklı bir anlamı var. Sarı-Kırmızılı futbolcu, Süper Lig kariyerindeki ilk hat-trick başarısına geçen sezonki Göztepe karşılaşmasında ulaşmıştı. Kerem bugünkü maçta da takımının skor yükünü sırtlamaya çalışacak.

Ampute Milliler tribünü selamlayacak

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda çıktığı her maçı farklı kazanarak şampiyon olan Milli Takımımız, bugün Galatasaray'ın Göztepe ile oynayacağı maçta Türk Telekom Stadı'nda olacak. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşma öncesi sahaya çıkacak olan Ampute Milli Takımı, tribünleri selamlayacak. 2017'den sonra son Avrupa şampiyonluğunu da kazanarak gururumuz olan Millilere, Galatasaray Yönetimi tarafından plaket takdim edilecek.