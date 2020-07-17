Şampiyonlar Ligi hedefinden uzaklaşan ve son 8 maçında galip gelemeyen Galatasaray, Süper Lig’in 33. haftasında kendisi gibi son dönemin düşüşte olan ekibi Göztepe’yi konuk edecek. Galatasaray Göztepe karşısında kazanarak kötü gidişatını durdurmak istiyor. Pandemi sonrası verilen aranın ardından maç kazanamayan Göztepe'de deplasmanda galibiyet arayacak. Galatasaray’da tedavilerine devam edilen Radamel Falcao ile Mario Lemina karşılaşmada forma giyemeyecek.

Galatasaray - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türk Telekom Stadı’nda saat 21.00’de başlayacak müsabakayı hakem Koray Gençerler yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Süper Lig’de son dönemde aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışında havlu atan Galatasaray, 52 puanla 5. sırada yer alıyor. Ligde 39 puana sahip Göztepe ise averajla 10. sırada bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İzmir’de oynanan maçı Göztepe 2-1 kazanmıştı.

Falcao ve Lemina yine yok

Galatasaray’da tedavilerine devam edilen Radamel Falcao ile Mario Lemina karşılaşmada forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Fernando Muslera ve Florin Andone de maçın kadrosunda bulunmayacak. Kırmızı kart cezası biten Sofiane Feghouli ise görev verilmesi durumunda sahadaki yerini alacak.

Dört futbolcu sarı kart ceza sınırında

Galatasaray’da Göztepe maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri, Ömer Bayram, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 34. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor maçında görev yapamayacak.

Son 8 maçını kazanamadı

Galatasaray, Süper Lig’de yaptığı son 8 maçta galibiyet elde edemedi. Sarı-kırmızılı takım, ligin 24. haftasında Gençlerbirliği’ni 3-0 yendikten sonra çıktığı maçlarda Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü’ne mağlup oldu.

Galatasaray ile Göztepe 56. randevuda

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig’de yarın 56. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 55 maçtan 30’unu Galatasaray, 12’sini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı. Atılan gollerde de Galatasaray’ın, Göztepe’ye 81-38 üstünlüğü bulunuyor. Sezonun ilk yarısında İzmir’de oynanan müsabakayı Göztepe 2-1 kazandı.

İstanbul’daki maçlar

İki ekip, yarın yapacakları maçla ligde İstanbul’da 28. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda Galatasaray’ın galibiyetlerde 16-3 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul’da 8 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 42, Göztepe ise 14 gol attı. Göztepe, İstanbul’da 1972-1973 sezonunda 1-0 yendiği rakibiyle daha sonra deplasmanda yaptığı 12 maçı da kazanamadı. Bu süre içindeki müsabakalardan 10’nu kaybeden İzmir ekibi, 2’sinde berabere kaldı, taraftarlarına rakip sahada galibiyet sevinci yaşatamadı.

Farklı skorlar

Taraflar arasında geride kalan 55 lig maçında en farklı skorları İstanbul’un sarı-kırmızılı ekibi elde etti. Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul’da 6-1, 1959’daki ilk sezonda ise İzmir’de 5-0 galip geldi. Göztepe ise toplam 11 kez yendiği rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar aldı.