Galatasaray-Göztepe maçı CANLI

Son 4 haftada 10 puan kaybeden Galatasaray , 7. hafta maçında Göztepe'yi konuk ediyor . Alanyaspor ve Kayserispor mağlubiyetleriyle orta sıralara gerileyen Fatih Terim'li Galatasaray, Göztepe engelini aşıp kötü gidişata son vermeyi amaçlıyor. Ligde tek galibiyetini İzmir’de Başakşehir karşısında 2-1’lik skorla alan Göztepe, daha sonra çıktığı 2 müsabakada puan çıkaramadı. Nestor El Maestro'lu İzmir ekibi ise zorlu deplasmanda kazanıp, mağlubiyet serisine nokta koymanın hesaplarını yapıyor.

Maçtan önemli dakikalar

Galatasaray-Göztepe maçı başladı.

1.dakikada Feghouli sağ kanattan yerden ortaladı, ceza sahası içinde Halil topa dokundu ama top yandan auta gitti.

4. dakikada Morutan ceza sahası dışı sağ çaprazından vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti.

Halil Dervişoğlu net pozisyonu değerlendiremedi

36.dakikada kaleci İrfan Can'ın pas hatasında topu kapan Halil Dervişoğlu, ceza sahası içinden vuruşunu yaptı savunmadan seken top kornere gitti.

Ndiaye'den şık gol

42. dakikada Halil Akbunar'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Ndiaye, vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi: 0-1

İlk yarı 1-0 Göztepe'nin üstünlüğü ile sona erdi.

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Galatasaray-Göztepe ilk 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Cicaldau, Berkan, Feghouli, Morutan, Kerem, Halil

Göztepe: İrfan, Kerim, Dino, Wilker, Berkan Emir, Obinna, Soner, Lourency, Yalçın, Halil, Ndiaye

Galatasaray - Göztepe maçından notlar

Süper Lig'de 7'nci hafta karşılaşmasında Galatasaray, kendi sahasında Göztepe'yi konuk etti. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çaldı. Şansalan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Hakan Yemişken üstlendi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının ligin 6'ncı haftasında oynadığı Yukatel Kayserispor maçının ilk 11'ine göre 6 değişikliğe gitti. Taylan Antalyalı'yı dinlendirmek adına kadroya almayan deneyimli teknik adam, Alpaslan Öztürk, Mustafa Muhammed, Assunçao, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç'ı ise yedek kulübesine çekti. Bu oyuncuların yerine ise Luyindama, Berkan Kutlu, Cicaldau, Morutan, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu ilk 11'de görev yaptı.

Galatasaray sahaya; "Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau, Feghouli, Morutan, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu" ilk 11'i ile çıktı.

Sarı kırmızılı takımda tedavileri süren Boey, Arda Turan, Barış Alper Yılmaz kadroda yer almadı.

GÖZTEPE'DE DEĞİŞİKLİK YOK

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, takımının ligin 6'ncı haftasında oynadığı Atakaş Hatayspor maçının ilk 11'inde değişikliğe gitmedi. Göztepe, Galatasaray karşısında sahada; "İrfan Can Eğribayat, Kerem Alıcı, Arslanagic, Angel, Berkan Emir, Nwobodo, Soner Aydoğdu, Yalçın Kayan, Halil Akbunar, Lourency, Ndiaye" ilk 11'i ile yer aldı.

AMPUTE FUTBOL MİLLİ TAKIMI'NA PLAKET

Polonya'da düzenlenen Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 2'nci kez şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı'na Galatasaray - Göztepe karşılaşması öncesi plaket takdim edildi. Galatasaray İkinci Başkanı Ali Polat Bengiserp, maç öncesi Ampute Futbol Milli Takımı'na plaket takdim ederken, sarı kırmızılı taraftarlar, Ampute Futbol Milli Takımı oyuncuları ve teknik heyeti lehine tezahüratlarda bulundu.

STEFAN KUNTZ VE KENAN KOÇAK, TÜRK TELEKOM STADYUMU'NDA

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz ve yardımcısı Kenan Koçak, Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor maçını izledikten sonra Galatasaray - Göztepe maçını izlemek için Türk Telekom Stadyumu'na geldi. İkili, müsabakayı tribünden takip etti.





Galatasaray-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türk Telekom Stadı’nda oynanacak Galatasaray-Göztepe maçını Ali Şansalan yönetecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Galatasaray'da son dakika

Ev sahibi Galatasaray'da sakatlıkları devam eden Arda Turan ve Sacha Boey, Göztepe maçı kadrosunda yer alamayacak. Kırmızı kart cezalısı Marcao ise 10. haftadaki Beşiktaş derbisiyle geri dönebilecek.

Göztepe'de son dakika

Konuk ekip Göztepe'de, Murat Paluli, Ege Özkayımoğlu, Marko Mihojevic ve Dzenan Burekovic, sakatlıkları sebebiyle İstanbul kafilesine dahil edilmedi. Beykan Şimşek de kırmızı kart cezası sebebiyle kadroda yok.

Halil Dervişoğlu geri dönüyor

Kayseri deplasmanında dinlendirilen Halil Dervişoğlu, bugünkü Göztepe karşılaşmasıyla formasına kavuşuyor. Bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla henüz gol atamayan, ancak Trabzonspor ve Lazio maçlarındaki pozitif futboluyla dikkat çeken genç forvet, Terim'in oyun sisteminde önemli bir yere sahip. Fatih hoca, kapalı savunma yapacağını tahmin ettiği Göztepe'nin kilidini açabilmek için, Halil'in tempolu oyunundan yararlanmak istiyor. Cicaldau, Morutan ve Kerem de Halil Dervişoğlu'nu pozisyona sokabilmek için ekstra efor sarf edecek.

Galatasaray: 33 Göztepe: 12

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig’de bugün 59. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 58 maçtan 33’ünü Cim Bom, 12’sini Göztepe kazandı, 13 mücadele de berabere sonuçlandı. Aslan'ın 90 golüne, İzmir ekibi 41 golle cevap verdi.

Tam 48 yıldır galibiyeti yok

İki ekip, İstanbul’daki lig maçlarında 30. kez birbirlerine rakip olacak. Göztepe, İstanbul'da en son 1972-1973 sezonunda 1-0 galip geldikten sonra, deplasmanda çıktığı 14 maçı da kazanamadı. 48 yıldır İstanbul'da Galatasaray'ı yenemeyen Göztepe'nin bu süreçte 2 beraberlik, 12 mağlubiyeti bulunuyor.

Üst üste yenilgi hiç yaşanmadı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligde Sarı-Kırmızılı ekibin başında çıktığı 202 iç saha maçında, hiç üst üste iki kez mağlup olmadı. Bir önceki iç saha mücadelesinde Alanyaspor'a yenilen Aslan, bugün de kaybederse, Terim bir ilki yaşamış olacak.

Yabancı hocalara özel tarife!

Cim Bom'un teknik patronu Fatih Terim'in, yabancı teknik direktörlere karşı farklı bir karnesi var. Tecrübeli çalıştırıcı, Süper Lig'de yabancı hocalara rakip olduğu son 15 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Fatih hoca, bu periyotta 11 galibiyet, 4 beraberlik yaşadı ve takımı rakip filelere 45 gol gönderdi.

Kerem için anlamı farklı

Aslan'ın genç yeteneği Kerem Aktürkoğlu için, Göztepe maçının farklı bir anlamı var. Sarı-Kırmızılı futbolcu, Süper Lig kariyerindeki ilk hat-trick başarısına geçen sezonki Göztepe karşılaşmasında ulaşmıştı. Kerem bugünkü maçta da takımının skor yükünü sırtlamaya çalışacak.

Ampute Milliler tribünü selamlayacak

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda çıktığı her maçı farklı kazanarak şampiyon olan Milli Takımımız, bugün Galatasaray'ın Göztepe ile oynayacağı maçta Türk Telekom Stadı'nda olacak. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşma öncesi sahaya çıkacak olan Ampute Milli Takımı, tribünleri selamlayacak. 2017'den sonra son Avrupa şampiyonluğunu da kazanarak gururumuz olan Millilere, Galatasaray Yönetimi tarafından plaket takdim edilecek.