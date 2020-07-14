Galatasaray Göztepe maçı antrenmanından notlar

Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 33. haftasında Göztepe ile oynayacağı maç öncesi bugün bir antrenman yaptı. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Devam eden bölümde gruplar hâlinde ayak tenisi oynandı. Daha sonra lig maçında tam süre almayan oyuncular interval koşu gerçekleştirdi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı kırmızılılar, Göztepe maçının hazırlıklarına yarın saat 12.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.