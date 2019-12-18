Galatasaray, Göztepe hazırlıklarına başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda dün akşamki Türkiye Kupası maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.
Diğer oyuncular ise salonda core stabilizasyon çalışmasıyla antrenmana başladı.
Daha sonra sahada sürat koşuları ve interval koşular gerçekleştirildi.
Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Antrenmanı eski futbolcu Felipe Melo da takip etti.
Galatasaray, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.