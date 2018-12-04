Galatasaray Gomis'i mumla arıyor... Geçen sezon 29 golle ligde krallığını ilan eden Fransız santrfor, ilk 14 haftada 13 kez fileleri havalandırmayı başarmıştı.

Oysa bu sezon, kadrodaki 7 hücumcu birden sadece 11 gole ulaşabildi. Lig maçlarında Eren’in 4, Onyekuru’nun 4, Rodrigues’in 2, Sinan’ın 1 golü var, Feghouli, Belhanda ve Muğdat ise henüz siftah yapmayı bile başaramadı.

Bu kısır tablo puan cetveline de yansıdı. Aslan, geçen sezon Tudor’lu dönemin 5 puan gerisinde kaldı. Ayrıca atılan gol 29’dan 23’e düştü, yenen gol 16’dan 17’le çıktı.

Mertcan Polat