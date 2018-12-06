Galatasaray kaliteli bir golcü almakta kararlı... Sarı-Kırmızılılar, Damiao, Soriano, Luiz Adriano ve Muriel'den birini kadrosuna katmak için mesai harcıyor. Yönetimin öncelikli hedefi Leandro Damiao. Cimbom, International ile sözleşmesi ay sonunda bitecek Damio'yu bonservis ödemeden almak istiyor.

SORİANO DA BOŞA ÇIKIYOR

İkinci seçenek ise Jonathan Soriano. 33 yaşındaki golcü Çin ekibi Sinobo Guoan'da forma giyiyor. Ocak ayında onun da bonservisi cebinde. Aslan onu da bonservisiyle transfer etmek için mesai harcıyor.

ADRİANO VE MURİEL KİRALIK

G.Saray, Spartak Moskova'nın golcüsü Luiz Adriano'yu ise kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. İtalyan medyasına göre G.Saray, Sevilla'nın Kolombiyalı forveti Luis Muriel'i kiralık olarak transfer edecek.

Kaynak: Takvim