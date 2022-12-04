Galatasaray golcü avında! Seferovic gidecek o gelecek

Süper Lig'de son haftalarda aldığı kritik galibiyetlerle 2. sıraya yükselen ve şampiyonluk yarışında ben de varım diyen Galatasaray , kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, devre arasında eksik bölgelere takviye yapmak için hazırladığı listesini yönetime iletti.

Sarı kırmızılı takımda, Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur yönetiminde sezon başında başarılı bir şekilde gerçekleşen transfer çalışması, devre arasında da devam edecek gibi görünüyor.





Icardi, Mertens, Mata, Sergio Oliveira gibi yıldızları kadrosuna katan Cim Bom, devre arasında da şampiyonluk hedefi için transferlere devam edecek. Bu bağlamda, sezon başında Benfica'dan kiralanan ve takımda mutlu olmadığı görülen Haris Seferovic ile yolların ayrılması, onun yerine de bir forvetin takıma kazandırılması bekleniyor.

İLK SIRADA DEMBELE VAR

Listenin ilk sırasında Moussa Dembele transferi var. Fransız futbolcunun menajeriyle İstanbul'da yapılan görüşmede mutabakat sağlayan Galatasaray, bu hafta Fransa'ya çıkarma yapacak. Transferden sorumlu olan Erden Timur, Lyon yetkilileriyle bir araya gelerek, Dembele transferine nokta koymayı hedefliyor. Sarı-Kırmızılılar böylece sezon sonunda mukavelesi bitecek olan 26 yaşındaki forveti, ocak ayında renklerine bağlayacak.

DURSUN ÖZBEK SAMET İÇİN DEVREDE

Yurt içinde de transfer çalışmaları var. Savunmaya yerli takviyesi yapmak isteyen ve bu doğrultuda birçok oyuncuyla görüşen Sarı-Kırmızılılar, Samet Akaydin üzerinde karara varmış durumda. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'la bizzat görüşerek, Samet transferini bitirmeyi hedeflediği öğrenildi.





Bilindiği üzere Galatasaray'ın dışında Fenerbahçe , Beşiktaş ve Trabzonspor da Milli savunmacının peşinde. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki stoper için Galatasaray cephesinde bonservis artı takas formülü düşünülüyor.

DEMBELE OLMAZSA ROTA PREMİER LİG

Ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçen Galatasaray'da önemli bir isim gündeme geldi. Benfica'dan kiralanan Haris Seferovic'in performansından memnun kalmayan Sarı-Kırmızılılar gözünü Premier Lig'de oynayan Brezilyalı oyuncuya dikti.





TEKLİF HAZIR

Takvim'de yer alan habere göre; sarı kırmızılı kurmaylar, Fulham'da forma giyen Brezilyalı santrfor Carlos Vinicius için düğmeye bastı. Dembele'de yaşanabilecek bir soruna karşı alternatif olarak belirlenen Vinicius için Galatasaray oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor. 27 yaşında ve 1.90 boyunda olan Carlos Vinicius daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelmişti.

Her iki ayağını kullanabilen ve hava toplarında da etkili bir isim olan Brezilyalı santrforun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro civarında. Ancak 2019 yılının haziran ayındaki piyasa değeri ise 20 milyon Euro idi.

BÜYÜK TAKIMLARDA OYNADI

Sol ayaklı bir santrfor alan Carlos Vinicius daha önce Benfica, Tottenham, Napoli ve Monaco takımlarında da forma giymişti. Vinicius'un menajeri ile temasa geçildiği kulübü Fulham ile görüşmelerin başlamasının an meselesi olduğu da gelen haberler arasında.

Mauro Icardi'nin Paris Saint-Germain'deki en güzel golleri