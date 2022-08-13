Süper Lig 'i 2. haftasında Galatasaray taraftarının önünde Giresunspor'u konuk edecek.

Galatasaray - Giresunspor maçının VAR hakemi Hakan Ceylan oldu.

Bu akşam NEF Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek.

Galatasaray - Giresunspor muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Aanholt, Oliveira, Midtsjö, Yunus, Emre Akbaba, Kerem, Seferovic

Giresunspor: Piri, Hayrullah, Picinciol, Perez, Alper, Murat Cem, Traore, Sergio, Doğan Can, Sainz, Bajic

Galatasaray - Giresunspor maçlarına dair istatistikler

İki takım ligde bugüne kadar 14 kez karşılaştı. Galatasaray 6, Giresunspor 3 kez sahadan galip ayrıldı, 5 mücadele berabere sonuçlandı. Aslan'ın 20 golüne, Karadeniz ekibi 12 golle karşılık verdi.

Nef Stadı'nda Galatasaray'a konuk olacak Giresunspor, dış sahada oynadığı son 7 lig maçında da gol attı. Karadeniz ekibi bu alanda kulüp tarihinin en uzun süresini yaşıyor. Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Galatasaray'la ligde 4 kez karşılaşırken, 2 galibiyet elde etmeyi başardı.



