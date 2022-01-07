Galatasaray - Giresunspor maçının öne çıkan rakamları

Süper Lig 'de son 8 maçından birini kazanan Galatasaray , deplasmanda beş maçından sadece birini kazanan Giresunspor'u sahasında ağırlayacak.

Fatih Terim yönetiminde Süper Lig'e o sezon yükselen takımları konuk ettiği 36 maçın sadece birini kaybeden Galatasaray bu seride 27 galibiyet 8 beraberlik alırken tek yenilgisini Mart 2004'te Çaykur Rizespor 'dan aldı.

Galatasaray, son maçında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Bu önemli galibiyet sonunda Fatih Terim'in kariyerinde gördüğü en kötü mağlubiyet serisine son verdi. Ancak tecrübeli hoca, Galatasaray'ın sakatlık, ceza, hastalık ve Afrika Uluslar Kupası nedeniyle 10 oyuncusunu kaybetmesiyle bir başka büyük krizle daha karşı karşıya. Fatih Terim'in kullanabileceği derin bir ekibi var ama eylemde o kadar çok kilit isim var ki, işi zor olabilir.

Giresunspor, son maçta Hatayspor'a 1-0'lık sürpriz bir yenilgi aldı. Giresunspor daha iyi oynayan tarafı fakat son vuruşlardaki yetersizlik gözden kaçmadı. Giresunspor çok iyi bir kontra atak yapan takım ve Hakan hoca, hızlı tempolu bir geçiş oyunuyla Galatasaray'ın derme çatma defansını vurmaya odaklanacak. Bu dönem, Karadeniz tarafının tarihi bir deplasman galibiyeti kaydetmesi için mükemmel bir fırsat olabilir.

Galatasaray cephesi zor da olsa kendi evinde puan yada puanlar alabilir.



