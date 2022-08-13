Galatasaray , geçen sezon ligde yaşanan hayal kırıklığı sonrasında, yenilenmiş kadrosuyla ilk kez taraftarının huzuruna çıktı. İlk hafta deplasmanda Antalyaspor'u uzatma dakikalarında mağlup ederek lige 3 puanla başlayan Sarı-Kırmızılı ekipte, üst üste yapılan yıldız transferleri taraftarı bir hayli heyecanlandırdı. Mücadeleye Sarı Kırmızılı taraftarların yoğun ilgisi vardı.

Bu sezon sahasında ilk maçına çıkan Sarı Kırmızılılar, Giresunspor karşılaşmasını 45 bin 484 taraftarın tribünden izlediğini duyurdu. Galatasaray sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ligin ilk iç saha maçında takımımızı yalnız bırakmayan, büyük Galatasaray taraftarına teşekkürler! Birlikte çok güzeliz!" ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabaka öncesinde ve maç oynanırken tezahüratlarıyla takımlarına tam destek verdi. Giresunspor taraftarları da deplasman tribünündeki yerini aldı.











