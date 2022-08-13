Galatasaray - Giresunspor maçında hakem Kadir Sağlam sakatlandı

Süper Lig 'in 2. haftasında Galatasaray sahasında Giresunspor'u ağırladı. Mücadelenin 2. yarısında ilginç anlar yaşandı.

Galatasaray-Giresunspor maçının 70. dakikasında yeşil sahalarda ender görülen görüntülerden biri yaşandı. Galatasaray - Giresunspor maçının hakemi Kadir Sağlam sakatlandı. Maçın hakemi oyunu durdurarak kenara geldi ve Sarı Kırmızılı kulübün sağlık ekibinden durumunu kontrol etmesini istedi. Tedavisi tamamlandıktan sonra Kadir Sağlam oyunu kaldığı yerden devam ettirdi.

Galatasaray ile Giresunspor arasında Nef Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetti. Sağlam’ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Mustafa Savranlar yaptı.





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