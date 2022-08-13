Galatasaray - Giresunspor maçına 50 bin taraftar

Galatasaray üzerindeki ölü toprağını attı, taraftar stada akın etti. 2022-2023 Sezonu’na Antalya deplasmanında galibiyetle başlayan sarı-kırmızılılar, bugün ilk iç saha maçına Giresunspor karşısında çıkacak. Özellikle Torreira ve Mertens transferlerinden sonra iyice havaya giren taraftarın ilgisi, memnuniyet yarattı.

50 bin civarı taraftar!

Milliyet'in haberine göre; Giresun maçında tribünde 49 bin 700 sarı-kırmızılı taraftar olacak. Yoğun ilgiden talepleri karşılamakta zorlanan yönetim, “100 bin kişilik kapasitemiz olsaydı stat yine dolardı” ifadesini kullandı.

Şimdiye kadar 40 bin kombine bilet satan ve yine locaların tamamının tükendiği, sarı-kırmızılılarda Giresun maçı için satışa çıkarılan 9 bin 700 biletin de 60 saniye içinde tükenmesi, Galatasaray Yönetimi’ni sevindirdi.

Bu yoğun ilgiden dolayı Galatasaray Store satışlarında da patlama bekleniyor. Sarı-kırmızılı profesyoneller bugün için ciro rekorunun kırılmasını beklediğini ifade etti.









Mertens ve Torreira heyecanı

Cim-Bom’un yeni yıldızları Mertens ve Torreira, Giresun maçının kadrosuna alındı. Teknik Direktör Okan Buruk’un, fiziksel durumlarını dikkate alarak süre vermesi bekleniyor. İki futbolcunun da önce kulübede olacağı belirtildi. Torreira’nın yarım saat, Mertens’in 15 dakika oynatılması planlanıyor. Öte yandan taraftar Mertens’in forma numarasına karar verdi. Açılan anket sonucuna göre dünyaca ünlü yıldız 10 numarayı giyecek. Galatasaray dün akşamki idmanın ardından kampa girdi.



