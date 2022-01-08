Galatasaray-Giresunspor maçı son dakika gelişmeleri

Spor Toto Süper Lig ’in 20’nci haftasında Galatasaray , kendi sahasında GZT Giresunspor’u konuk etti. Saat 19.00’da Nef Stadyumu’nda başlayan mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çaldı. Kardeşler’in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Mehmet Emin Tuğral üstlendi.

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, takımının ligin 19’uncu haftasında oynadığı Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk 11’ine göre 7 değişikliğe gitti. Birçok oyuncusundan hastalık, sakatlık ve Afrika Uluslar Kupası nedeniyle faydalanamayan deneyimli teknik direktör; Oğulcan Çağlayan, Marcao, Van Aanholt, Aytaç Kara, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu ve Mohamed yerine Boey, Işık Kaan Arslan, Ömer Bayram, Cicaldau, Morutan, Emre Kılınç ve Babel’e ilk 11’de görev verdi.

Galatasaray, GZT Giresunspor karşısında sahaya şu ilk 11 ile çıktı: İsmail Çipe, Boey, Nelsson, Işık Kaan Arslan, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Cicaldau, Emre Kılınç, Morutan, Babel, Halil Dervişoğlu.

GALATASARAY’DA 10 EKSİK

Sarı kırmızılı takım, GZT Giresunspor karşısında 10 eksik futbolcuyla sahada yer aldı. Ev sahibi ekipte koronavirüs izolasyon süreci devam eden Taylan Antalyalı, Patrick van Aanholt, Alpaslan Öztürk ve Fatih Öztürk, Afrika Uluslar Kupası’na giden Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed, sakatlıkları bulunan Fernando Muslera ve Mbaye Diagne ile sarı kart cezaları olan Kerem Aktürkoğlu ile Marcao kadroda yer almadı.

Sarı kırmızılı takımda ayrıca yardımcı antrenör Selçuk İnan ile Futbol A Takım Maç Analiz Sorumlusu Cihan Ünal da koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıkmasından dolayı yedek kulübesinde yer alamadı.

BOEY DÖNDÜ

Galatasaray’ın sezon başında kadrosuna kattığı Fransız sağ bek oyuncusu Boey, uzun bir aranın ardından formasına kavuştu. 29 Ağustos 2021’de Kasımpaşa ile oynanan Spor Toto Süper Lig 3’üncü hafta karşılaşmasında sakatlık geçiren, sonrasında tedavinin ardından takımının 30 Eylül 2021’de Marsilya ile deplasmanda oynadığı UEFA Avrupa Ligi müsabakasında forma giyen Boey, bu maçta da sakatlığının nüksetmesi sebebiyle oyuna devam edememiş ve bu sezon toplamda 22 maçta takımını yalnız bırakmıştı. Tedavi süreci için yurt dışına giden Boey, tam sağlığına ulaştıktan sonra GZT Giresunspor karşısında ilk 11’de yer aldı.

ARDA TURAN KADRODA

Galatasaray’ın takım kaptanlarından Arda Turan, GZT Giresunspor maçıyla birlikte kadroya döndü. Deneyimli futbolcu, 9 Eylül 2021’de geçirdiği sakatlık sonrasında uzun bir tedavi sürecine girerken, 142 günlük aranın ardından yeniden kadroda yer aldı.

IŞIK KAAN ARSLAN LİGDE İLK KEZ

Galatasaray’ın altyapısından yetişen stoper oyuncusu Işık Kaan Arslan, sarı kırmızılı forma ile ilk kez ligde süre aldı. Teknik direktör Fatih Terim tarafından ilk 11’de görevlendirilen 20 yaşındaki oyuncu, GZT Giresunspor maçıyla birlikte ilk kez sarı kırmızılı formayı ligde terletti.

GİRESUNSPOR’DA 3 DEĞİŞİKLİK

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, takımının ligin 19’uncu haftasında Atakaş Hatayspor ile oynadığı maçın ilk 11’ine göre 3 değişiklik yaptı. Keleş, Diarra, Traore ve Diabate yerine, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol ve Pelupessy’e ilk 11’de görev verdi.

GZT Giresunspor, Galatasaray karşısında sahaya; Okan Kocuk, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Perez, Behich, Pelupessy, Zeki Yavru, Flavio, Suleymanov, Serginho, Balde ilk 11’i ile çıktı.

TURKOVAC PANKARTI

İki takım futbolcuları maç öncesi seremoniye “Kendi Aşımız, Kendi Gücümüz TURKOVAC” yazılı pankartla birlikte sahaya çıktı. (DHA)