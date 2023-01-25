Galatasaray, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde bir bölümü basına açık olarak yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdmanda daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise Giresunspor karşılaşmasının taktiği üzerinde duruldu.

Öte yandan antrenman öncesinde Berkan Kutlu ve takımdaki iki fizyoterapistin doğum günleri kesilen pasta ile kutlandı.

Galatasaray yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla Giresunspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

İHA



