Galatasaray , geçen sezon ligde yaşanan hayal kırıklığı sonrasında, yenilenmiş kadrosuyla ilk kez taraftarının huzuruna çıkıyor. İlk hafta deplasmanda Antalyaspor'u uzatma dakikalarında mağlup ederek lige 3 puanla başlayan Sarı-Kırmızılı ekipte, üst üste yapılan yıldız transferleri taraftarı bir hayli heyecanlandırdı. Öyle ki, Giresunspor maçı biletleri hem de geçen sezona göre zamlı tarifeden satılmasına rağmen, piyasaya çıktıktan birkaç dakika sonra tükendi. Kulüp, özellikle maça gelemeyecek olan kombine kart sahiplerine, biletlerini bir maçlığına devretmeleri ve gelecek sezon bu sayede indirim alabilecekleri konusunda çağrıda bulunuyor. Bugünkü karşılaşmada 50 bin taraftarın tribünde Galatasaray'ı desteklemesi bekleniyor.

Galatasaray - Giresunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bu akşam NEF Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Galatasaray - Giresunspor muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Aanholt, Oliveira, Midtsjö, Yunus, Emre Akbaba, Kerem, Seferovic

Giresunspor: Piri, Hayrullah, Picinciol, Perez, Alper, Murat Cem, Traore, Sergio, Doğan Can, Sainz, Bajic

Midtsjö formayı kaptı

Teknik patron Okan Buruk ilk haftaya göre kadroda büyük bir değişiklik yapmayı düşünmüyor. Oyuna girdikten sonra maçın gidişatını değiştiren isimlerden Fredrik Midtsjö'nün bu kez Berkan'ın yerine ilk 11'de başlaması ve Sergio Oliveira'nın partneri olması planlanıyor. İleri uçta yine Seferovic olacak. Yunus, Emre Akbaba ve Kerem üçlüsü takımın skor yükünü üstlenecek. Omar ve Dubois'in sakatlığında sağ bek yine Boey'ye emanet. Satılması düşünülen Nelsson, göbekte Abdülkerim ile oynayacak. Sol bekte Aanholt, kalede de Muslera olacak.

Yıldızlar ikinci yarıda

Takıma en son katılan iki isim Lucas Torreira ile Dries Mertens'in sahaya çıkacağı an da merakla bekleniyor. Okan hoca, her iki yıldızı da ikinci devrede sahaya sürecek. Mertens büyük ihtimalle Emre Akbaba'nın yerine oyuna girecek. Torreira ise skorun gidişatına göre Midtsjö veya Oliviera'nın yerini alacak.

Galatasaray üstün

İki takım ligde bugüne kadar 14 kez karşılaştı. Galatasaray 6, Giresunspor 3 kez sahadan galip ayrıldı, 5 mücadele berabere sonuçlandı. Aslan'ın 20 golüne, Karadeniz ekibi 12 golle karşılık verdi.

Giresunspor boş geçmiyor

Nef Stadı'nda Galatasaray'a konuk olacak Giresunspor, dış sahada oynadığı son 7 lig maçında da gol attı. Karadeniz ekibi bu alanda kulüp tarihinin en uzun süresini yaşıyor. Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Galatasaray'la ligde 4 kez karşılaşırken, 2 galibiyet elde etmeyi başardı. Hakan hocanın hedefi, galibiyet sayısını 3'e çıkarmak.