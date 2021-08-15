Galatasaray, Giresunspor deplasmanında sezonu açıyor

Galatasaray , Süper Lig’de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında yarın deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Çotanak Spor Kompleksi’nde oynanacak ve saat 21.45’te başlayacak karşılaşmayı, hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Süper Lig’de geçen sezon şampiyon Beşiktaş ile aynı puanı toplayan Galatasaray, averajla ikinci oldu.

Giresunspor ise TFF 1. Lig’de normal sezonu ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig’e çıkma başarısı gösterdi.

Oğulcan Çağlayan maçta forma giyemeyecek

Galatasaray’da lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan, Giresunspor maçının kadrosunda yer alamayacak.

Sarı-kırmızılı takım ile Çaykur Rizespor arasında Oğulcan Çağlayan transferinde yaşanan ihtilaf nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Karadeniz kulübü ile sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle ocak ayında 25 yaşındaki oyuncuya 6 maç men ve 1 milyon 200 bin avro para cezası vermişti. TFF Tahkim Kurulu, yapılan itiraz üzerine şubat ayında 6 maç men cezasını 3’e indirmesine rağmen para cezasını onamıştı. TFF, 2021-2022 sezonu öncesi Oğulcan Çağlayan’ın lisansını çıkarmamıştı. Galatasaray Kulübü ve Oğulcan, Bölge Adliye Mahkemesine yaptıkları itirazın reddi sonrası Yargıtay nezdinde temyize gitmişti.

Giresunspor ile 13. randevu

Galatasaray, Süper Lig’de daha önce Giresunspor ile 12 kez karşılaştı.

Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakaların 5’ini kazanırken, 2’sinden Giresunspor üstün ayrıldı. Taraflar arasındaki 5 karşılaşma ise berabere bitti.

Galatasaray’ın söz konusu maçlardaki 18 golüne, Giresunspor 11 golle karşılık verdi.

Galatasaray'ın lig serüveni

Süper Lig’de 2021-2022 sezonuna yarın Giresunspor maçıyla başlayacak Galatasaray, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini 8-0’lık sonuçlarla aldı.

Geride kalan 63 sezonda en farklı skorlu yenilgisini 6-0 ile alan Galatasaray, bir maçta kalesinde en fazla 6 gol gördü. Bir maçta en fazla 9 gol atan sarı-kırmızılılar, üst üste en fazla 12 müsabaka kazandı, 5 karşılaşma yitirdi.

Toplamda üst üste 37 maç kaybetmeyen sarı-kırmızılılar, buna karşın en uzun süre olarak 9 karşılaşmada galibiyete hasret kaldı. Lig tarihinde 9 maç üst üste kalesinde gol görmeyen Galatasaray, en uzun süre art arda 6 müsabakada gol yollarında suskun kaldı. Sarı-kırmızılı ekip ayrıca, kalesini üst üste 14 maçta gole kapatamadı.

En farklı skorlu galibiyetleri

Galatasaray, lig tarihinde en farklı skorlu galibiyetlerini 8-0’lık sonuçlarla Altınordu ve MKE Ankaragücü karşısında aldı.

Lig rekorları

Süper Lig’de 2021-2022 sezonuna yarın Giresunspor maçıyla başlayacak Galatasaray, 63 yıllık lig tarihinde bazı önemli rekorları elinde bulunduruyor.

Sarı-kırmızılı ekip, 22 kezle ligde en çok şampiyonluk elde eden takım unvanını taşıyor.

Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından her 5 şampiyonluğa verilen bir yıldız uygulaması kapsamında, üçüncüde olduğu gibi dördüncü yıldızı da takan ilk takım unvanını aldı.

Üst üste en çok şampiyon olan takım

Sarı-kırmızılılar, lig tarihinde üst üste en çok şampiyonluk kazanan takım.

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında mutlu sona ulaşarak şu ana dek kırılamayan bir rekora imza koydu.

En farklı deplasman galibiyeti

Galatasaray, 63 yıllık lig tarihinde en farklı skorlu deplasman galibiyetini elde eden takım oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, 1992-1993 sezonunun son haftasında Ankara’da MKE Ankaragücü’nü 8-0 mağlup etti.

Rakip sahada en uzun süre yenilmeyen takım

Galatasaray, lig tarihinde deplasmanda en uzun süre yenilmeyen takım unvanının sahibi.

Sarı-kırmızılılar, 25 Ocak 1998’de Bursa’da Bursaspor’a 3-2 yenildiği maçın ardından, üst üste 40 deplasmanda mağlup olmadı. 1999-2000 sezonunun 33. haftasında İzmir’de Altay’a 1-0 yenilen Galatasaray, 2,5 yıl sonra rakip sahada maç kaybederek 40 maçlık seriyi sonlandırdı.

25 maçlık iç saha galibiyet rekoru

Galatasaray, lig tarihinde kendi evinde üst üste en çok kazanan takım unvanını elinde bulunduruyor.

2000-2001 sezonunun 32. haftasında 13 Mayıs 2001’de Ali Sami Yen Stadı’nda MKE Ankaragücü’ne 2-1 yenilmesinin ardından 34. haftada Trabzonspor galibiyeti ile seriye başlayan sarı-kırmızılı takım, şampiyon kapattığı 2001-2002’de evindeki tüm maçları kazandı. Galatasaray, 2002-2003 sezonunun 16. haftasında evinde Beşiktaş’a 1-0 yenilince, 25 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Gol rekoru

Lig tarihinde bir sezonda atılan toplam gol sayısı bakımından rekor Galatasaray’da bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekip, 1962-1963 sezonunda iki aşamalı olarak gerçekleştirilen ligde, 42 maçta toplam 105 gol kaydetti.

Bu arada, Galatasaray 17 kezle en çok gol kralı çıkaran takım unvanına da sahip.

Kombine kart rekoru

Galatasaray, 2012-2013 sezonu başında kombine kart satışında Türkiye rekoru kırmayı başardı.

Söz konusu sezonda 52 bin 223 kapasiteli stadı Türk Telekom’da oynayacağı maçlar için yaklaşık 45 bin kombine kart satışı yapan sarı-kırmızılı kulüp, bu anlamda Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi.

Kötü rekoru

Lig tarihindeki en kötü performanslarından birini 2010-2011’de sergileyen Galatasaray, "Üç büyükler" içinde bir sezonda en fazla yenilen takım unvanını Fenerbahçe ’den devraldı.

Söz konusu sezonda tam 16 kez sahadan mağlup ayrılan Galatasaray, Fenerbahçe’nin 1987-1988 sezonundaki 13 maçlık kötü rekorunu geride bıraktı.