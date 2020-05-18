Galatasaray, önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken özellikle takımdan ayrılması beklenen Mariano'nun pozisyonu öncelik teşkil ediyor. Sarı-Kırmızılılar'da sağ bek için gündeme gelen son isim Panathinaikos forması giyen Georgios Vagiannidis oldu.

Daha önce sağ bek için Olympiacos'tan gündeme gelen Omar Elabdallaoui'yi reddeden Fatih Terim'in Vagiannidis'i özellikle istediği belirtilirken transfer çalışmalarına da başlandığı aktarılıyor.





Görüşmeler başladı

talentabout.gr'ye göre Galatasaray, Vagiannidis'i uzun yıllar sağ bekte kullanacağı bir isim olarak görüyor. Bu doğrultuda ise Fatih Terim'in ekibinin, oyuncunun ailesiyle temasa geçtiği belirtiliyor.

Son günlerde Inter ile anlaşmaya yakın gösterilen oyuncu için thetimes.gr, Fransız ekibi Monaco'nun da devrede olduğunu belirtiyor.