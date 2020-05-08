Corona virüs nedeniyle liglere verilen arada takımlar yeni sezonun kadrosu adına çalışmalarını sürdürürken Galatasaray'ın da gündemine gelen son isim Genk forması giyen Paul Onuachu oldu.

Voetbal Nieuws, Galatasaray'ın Genk'in oyuncusu Paul Onuachu'yu kiralamak isterdiğini aktardı. Sarı-Kırmızılılar, Standard Liege'den transfer ettiği Christian Luyindama'daki yolun bir benzerini izlemeyi planlıyor.

Galatasaray, oyuncuyu zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralamak istese de bu yöntem gerçekleşmese bile en azından 1 yıl kiralık olarak 2.01 boyundaki forveti kadrosuna katmak istiyor.

Geçtiğimiz yaz Midtyjlland'dan 6 milyon Euro karşılığında transfer edilen 25 yaşındaki oyuncu, Belçika'daki ilk sezonunda 28 maçta 10 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.