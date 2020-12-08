Galatasaray gençlerine Arda Turan'dan
Galatasaray, bu sezon yıldızları parlayan gençlerine güveniyor. Kerem Aktürkoğlu, Oğulcan Çağlayan ve Ali Yavuz Kol gibi yavaş yavaş takımda yer bulmaya başlayan genç yeteneklere, takımın kaptanı Arda Turan da sahip çıkıp, destek oluyor.
Kendisi de Galatasaray altyapısından yetişip Barcelona'ya kadar uzanan bir macera yaşayan Arda Turan, son zamanlarda takımda yıldızı parlayan genç oyunculara büyük destek veriyor. Fatih Terim'in sıkça süre vermeye başladığı Kerem Aktürkoğlu, Oğulcan Çağlayan ve Ali Yavuz Kol gibi isimlere Arda tecrübelerini aktarıyor, Yıldız futbolcu, tecrübelerini gençlere aktararak onlara ne yapmaları gerektiğini anlatıyor. Arda covid-19 testi pozitif çıktığı için bir süre Sarı-Kırmızılı formadan uzak kalmıştı.