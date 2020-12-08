Kendisi de Galatasaray altyapısından yetişip Barcelona'ya kadar uzanan bir macera yaşayan Arda Turan, son zamanlarda takımda yıldızı parlayan genç oyunculara büyük destek veriyor. Fatih Terim'in sıkça süre vermeye başladığı Kerem Aktürkoğlu, Oğulcan Çağlayan ve Ali Yavuz Kol gibi isimlere Arda tecrübelerini aktarıyor, Yıldız futbolcu, tecrübelerini gençlere aktararak onlara ne yapmaları gerektiğini anlatıyor. Arda covid-19 testi pozitif çıktığı için bir süre Sarı-Kırmızılı formadan uzak kalmıştı.