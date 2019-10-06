Galatasaray - Gençlerbirliği maçında rakamlar her şeyi anlatıyor

Galatasaray 3 maçtır galip gelemiyor ama daha da önemlisi kazanacak bir futbol ortaya koymuyor... Geçen hafta oynanan Fenerbahçe derbisinde sahasında olmasına rağmen mücadeleyi sadece 5 şutla tamamlayan Aslan, hafta içi Devler Ligi karşılaşmasında da PSG karşısında sadece 1 isabetli şut çekebilmişti. Golsüz sona eren Gençlerbirliği maçının ardından da istatistikler dikkat çekti.

Topa sahip oldu ama...

Sarı-Kırmızılılar, 90 dakika sonunda topa sahip olma oranında yüzde 70’e, yüzde 30 üstünlük kurdu ancak kaleye bir türlü gidemedi! Maç boyunca yalnızca 182 başarılı pas yapan Ankara ekibi, Aslan’ın kalesine tam 20 şut gönderirken, 500 başarılı paslı Cim Bom sadece 9 şut çekebildi. Daha da kötüsü bu 10 şutun sadece 1’inde isabet bulabildi. Kırmızı- Siyahlılar, ceza sahası içerisine 19 orta gönderirken, Galatasaray 14 defa orta açma girişiminde bulundu. 3 maçtır kazanamayan Galatasaray, gol dahi atamadığı maçlarda istatistiklerde de sınıfta kaldı.