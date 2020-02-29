Galatasaray, Süper Lig’in 24. hafta maçında sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Sakatlığı bulunan Lemina ile kart cezalısı Belhanda maçta forma giyemeyecek. Galatasaray, Süper Lig’de 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda 45 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, 23. haftayı lider Medipol Başakşehir’in bir puan gerisinde kapattı.

Gençlerbirliği ise ligde çıktığı maçların 7’sini kazanırken, 6’sında berabere kaldı, 10’unda mağlup oldu. Başkent ekibi, 23. haftayı 27 puanla 10. sırada bitirdi.

Galatasaray - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Türk Telekom Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 0-0 berabere sona ermişti.

Galatasaray'da hedef 8’de 8

Süper Lig’deki son 7 maçını kazanan Galatasaray, galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak. Sarı-kırmızılı takım, 16. haftada Göztepe’ye yenildikten sonra oynadığı müsabakalarda Fraport TAV Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe’yi mağlup etti. Galatasaray, ligde galip geldiği son 7 maçında 21 gol atarken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü.

Lemina sakat, Belhanda cezalı

Galatasaray’da sakatlığı bulunan Mario Lemina ile kırmızı kart cezalısı Younes Belhanda, forma giyemeyecek. Ligin 22. haftasındaki BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Lemina ile geçen haftaki Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Belhanda, yarın kadroda yer alamayacak. Sarı-kırmızılı takımda Adem Büyük ve Sofiane Feghouli ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular yarın sarı kart görmeleri durumunda, 25. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında oynayamayacak.

Galatasaray ile Gençlerbirliği 96. randevuda

Galatasaray ile Gençlerbirliği, lig tarihinde 96. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 95 maçta sarı-kırmızılılar 51, kırmızı-siyahlılar 23 galibiyet elde etti. Taraflar 21 maçta ise eşitliği bozamadı. Lig maçlarında Galatasaray’ın 161 golüne, Gençlerbirliği 101 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Ankara’da yapılan müsabaka 0-0 tamamlandı.

İstanbul’daki maçlar

Galatasaray, evinde oynadığı maçlarda başkent temsilcisi karşısında galibiyet sayısı bakımından 32-7 üstünlük sağladı. Taraflar arasında İstanbul’da yapılan maçların 8’i de berabere sonuçlandı. İstanbul’daki maçlarda sarı-kırmızılılar 95 gol atarken, Gençlerbirliği ise rakibine 44 golle karşılık verdi. Galatasaray, evindeki son 5 lig maçında başkent temsilcisini puansız gönderdi.

Hamzaoğlu, Galatasaray’da şampiyonluk yaşadı

Hamza Hamzaoğlu yönetiminde performansını artıran ve ligde son 2 maçını kazanan Gençlerbirliği, 27 puanla 10. sırada bulunuyor. Başkent temsilcisinde Floyd Ayite, Sefa Yılmaz, Erdem Özgenç ve Arda Kızıldağ, sakatlıkları nedeniyle Galatasaray’a karşı görev yapamayacak. Gençlerbirliği’nin başında iyi bir performans ortaya koyan Hamza Hamzaoğlu, 2014-2015 sezonunda Galatasaray ile 3 kupa birden kazanma başarısı göstermişti. Galatasaray’da Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa’da mutlu sona ulaşan teknik adam, sarı-kırmızılı takımın 4. yıldızı takmasında büyük pay sahibi olmuştu.