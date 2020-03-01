Galatasaray - Gençlerbirliği maç sonucu: 3-0

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti.

3. dakikada Galatasaray, Ryan Donk'un attığı golle 1-0 öne geçti. Korner atışında Ömer Bayram arka direğe ortaladı ve Donk kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Galatasaraylı futbolcular golden sonra asker selamı verdi.

27. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Mariano, kale sahası içindeki Saracchi’ye gönderdi ancak net pozisyonda topa yetişemedi.

33. dakikada Galatasaray, Falcao'nun attığı golle skoru 2-0'a taşıdı. Mariano sağ kanattan topu savunmanın arkasına gönderdi ve Falcao düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

İlk yarı Galatasaray'ın 2-0 üstülüğüyle sona erdi.

69. dakikada Galatasaray, Falcao ile bir gol daha buldu ve skoru 3-0 yaptı. Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, süre aldığı son 6 maçta 7 gol attı.

73. dakikada Galatasaray'da Ömer Bayram'ın yerine Emre Akbaba oyuna girdi.

79. dakikada Galatasaray'da Falcao'nun yerine Andone oyuna girdi.

84. dakikada Galatasaray'da Feghouli'nin yerine Jesse oyuna girdi.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Galatasaray Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti.

Galatasaray bu galibiyetle puanını 48'e yükseltti. Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 8. maçını kazandı.

Fanatik

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Galatasaray - Gençlerbirliği maçından notlar

Süper Lig’in 24’üncü haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği’ni konuk etti. Türk Telekom Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayan müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetti. Kardeşler’in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Hakan Yemişken üstlendi.

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim sahaya; Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Saracchi, Seri, Ömer Bayram, Feghouli, Taylan Antalyalı, Onyekuru ve Falcao 11’i ile çıktı. Gençlerbirliği’nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ise Nordfeldt, Ahmet Oğuz, Toure, Flavio, İbrahim, Yasin Pehlivan, Fabricio, Candeias, Berat Özdemir, Sessegnon, Sio’yu sahaya sürdü.

TERİM’DEN TEK DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği mücadelesindeki ilk 11’de geçtiğimiz hafta Fenerbahçe deplasmanında kazanan kadrodan tek değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, geçtiğimiz hafta 11’de şans verdiği Younes Belhanda’nın kırmızı kart cezalısı olması nedeniyle o bölgede Taylan Antalyalı tercihini kullandı.

ADEM BÜYÜK VE EMRE AKBABA YİNE YEDEK KULÜBESİNDE

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, ligin ikinci yarısında iyi performans sergileyen ve 11’in vazgeçilmezleri arasına giren Adem Büyük ve Emre Akbaba’yı üst üstte ikinci hafta da yedek kulübesine çekti. Terim, geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe derbisinde sakatlığı düzelen Radamel Falcao’ya ilk 11’de şans verirken, Adem Büyük’ü ise yedek bırakmıştı. Deneyimli teknik adam aynı zamanda Fenerbahçe derbisinde Younes Belhanda’ya şans vermiş ve Emre Akbaba’yı 11’de değerlendirmemişti.

TAYLAN ANTALYALI 7 HAFTA SONRA İLK 11’DE

Taylan Antalyalı, 7 haftalık aranın ardından yeniden formasına kavuştu. Antalyalı, son olarak Galatasaray’ın sahasında Fraport TAV Antalyaspor’u 5-0 mağlup ettiği Süper Lig’in 17’nci haftasındaki mücadeleye 11'de başlamıştı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu söz konusu maçta bir de gol kaydetmişti.

İDLİB ŞEHİTLERİ UNUTLMADI

Galatasaray - Gençlerbirliği müsabakası öncesinde Suriye’nin İdlib kentinde düzenlenen saldırı sonucunda şehit düşen askerlerimiz unutulmadı. Maç öncesi Türk Telekom Stadyumu’nun koltuklarına Türk Bayrakları konuldu. Galatasaraylı futbolcular, karşılaşma öncesinde ısınmaya önünde Türk Bayrağı bulunan, arkasında ise "Mehmet" yazan tişörtlerle çıkarken, Gençlerbirliği takımı ise ay yıldız bayrağın yer aldığı formalarla sahada mücadele etti. Öte yandan iki takım futbolcuları maç öncesi seremoniye gelirken “Milletimizin Başı Sağ Olsun” yazılı pankartlar ile çıktı.

Türk Telekom Stadyumu’nu tribünlerini dolduran sarı kırmızılı taraftarlar, hep bir ağızdan, “Şehitler ölmez vatan bölünmez” diye bağırırken, stadyumdan yapılan anonsla birlikte şehit düşen askerlerimizin isimleri tek tek tribünlerden söylendi.

Öte yandan karşılaşmanın başlaması ile birlikte Galatasaraylı taraftarlar, İdlib’de şehit düşen askerlerimizin anısına 3 dakika sessiz kaldı ve yerlerine oturarak sessizce beklediler.

TRİBÜNLER DOLDU

Galatasaray taraftarı, Gençlerbirliği müsabakasına yoğun ilgi gösterdi. Sarı kırmızılı taraftarlar, Türk Telekom Stadyumu tribünlerini tıklım tıklım doldurdu.

Özgür KABAN / İSTANBUL (DHA)