Galatasaray, Süper Lig’in 24. hafta maçında bugün sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Türk Telekom Stadı’nda saat 19.00’da başlayan müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Galatasaray, Süper Lig’de 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda 45 puan topladı.

Sarı-Kırmızılı takım, 23. haftayı lider Başakşehir’in bir puan gerisinde kapattı. Gençlerbirliği ise ligde çıktığı maçların 7’sini kazanırken, 6’sında berabere kaldı, 10’unda mağlup oldu. Başkent ekibi, 23. haftayı 27 puanla 10. sırada bitirdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 0-0 berabere sona ermişti.

MAÇ BAŞLADI

3. dakikada Galatasaray, Ryan Donk'un attığı golle 1-0 öne geçti.





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Galatasaray - Gençlerbirliği ilk 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Taylan, Ömer Bayram, Feghouli, Onyekuru, Falcao

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet, Toure, Flavio, İbrahim, Yasin, Fabricio, Candeias, Berat, Sessegnon, Sio