Galatasaray genç yıldızla imzaladı! İsmail Çipe kimdir? Kaç yaşında?

Eray İşcan'ın takımdan ayrılmasının ardından sezon başı Galatasaray'ın ikinci kalecisi olan ve İsviçre kampında gösterdiği performansla teknik heyetten tam not alan İsmail Çipe, 2019'da bitecek sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı. Kupa maçlarında şans bulan İsmail, 'Muslera yoksa ben varım' mesajı verirken Fatih Terim'in gözüne girmeyi başardı.

İsmail Çipe kimdir? Kaç yaşında?

5 Ocak 1995 doğumlu olan İsmail Çipe, futbola 2008 yılında Hatayspor'da başladı. 3 yıl Hatay'da forma giyen İsmail, 2010 yılında Galatasaray'ın altyapısına katıldı. 2014 yılında 19 yaşında profesyonel sözleşmeye imza atan İsmail, zaman zaman A takımla idmanlara çıksa da kalıcı olmayı başaramamıştı. 2016 yılında Bakspor'a, 2017 yılında Karagümrük'e, 2018 yılında ise Tuzlaspor'a kiralanan İsmail, Eray İşcan'ın takımdan gönderilmesinin ardından Muslera'nın yedeği olarak takımda tutuldu.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Galatasaray altyapısından yetişen Batuhan Şen, Boran Güngör, Celil Yüksel ve İsmail Çipe ile yeni sözleşme imzaladı. Galatasaray Futbol Akademisi’nden A Takımı’mıza yükselen oyuncularımızdan Celil Yüksel’in mevcut sözleşmesi 2023, Batuhan Şen, Boran Güngör ve İsmail Çipe’nin kulübümüzle devam eden sözleşmeleri ise 2021 yılına kadar uzatıldı. Genç aslanlarımıza Galatasaray ile tüm hayallerinin gerçek olacağı nice başarılı ve uzun bir kariyer dileriz" denildi.