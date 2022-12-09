Galatasaray genç stoper için harekete geçti

Okan Buruk ile sezona istediği gibi başlayamayan ancak sonraki haftalarda toparlayarak Süper Lig'de özellikle son haftalarda aldığı galibiyetlerle 27 puanla 2. sıraya yükselen Galatasaray 'da devre arasında takıma kazandırılacak isimler için çalışmalar başladı. Sarı kırmızılılar bu doğrultuda Premier Lig ekibinin genç yıldızı için harekete geçti. İşte detaylar...

Yeni sezona Icardi, Mata, Mertens gibi bomba transferler yaparak başlayan Galatasaray, transfer döneminde adından çok söz ettirmişti. Özellikle Erden Timur yönetimindeki transfer süreci beklentilerin üzerinde bir sonuç verdi ve yıldız isimler kadroya dahil edildi.





O yıldız isimler özellikle son haftalarda gösterdiği performansla zorlu rakiplerinden 3 puan almalarında en önemli katkısı olan isimlerdi. Önce Karagümrük, ardından Beşiktaş ve son olarak da 7-0 gibi bir galibiyetle Başakşehir'i deviren Aslan, Dünya Kupası arasında çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

TRANSFER ÇALIŞMALARI

Ligin ilk yarısına kalan 6 haftada da kritik puanlar alıp zirvede en üst sıraya çıkmak isteyen Cim Bom, devre arasında takıma kazandıracağı isimlerle de sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldırmak istiyor. Galatasaray, bu doğrultuda teknik direktör Okan Buruk'un eksik gördüğü bölgeler için oluşturduğu listeye göre transfer görüşmelerini gerçekleştiriyor.

Sportif A.Ş. Başkanvekili olan Erden Timur yönetiminde gerçekleşecek olan transferlerde yine istenen isimlerin alınmasına kesin gözüyle bakılırken, listedeki isimlerden biriyle için şimdiden görüşmelere başlandı.





PREMİER LİG'DEN 21'LİK YILDIZ

Galatasaray, Ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Mathias Ross'un sakatlığı sonrası stopere takviye yapmak isteyen Sarı-Kırmızılılar'ın transfer listesine yen bir yıldız daha eklendi.

Takvim'de yer alan habere göre; Cim Bom, İngiliz ekibi Wolverhampton'da forma giyen Yerson Mosquera ile yakından ilgileniyor. Galatasaray'ın genç yeteneği Ocak ayında kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Okan Buruk'un da bu transfere onay verdiği öğrenildi. Bu sezon takımında yeteri kadar forma şansı bulamayan 21 yaşındaki Kolombiyalı stoper de başka bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.

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DEĞERİ 3 MİLYON EURO

Geçen yıl Kolombiya temsilcisi Atletico Nacional'den 5.2 milyon Euro'ya transfer edilen genç yıldız, Wolverhampton'da sadece 1 maçta forma giyebildi. Güçlü fiziğinin yanı sıra tekniğiyle de dikkatleri üzerine çeken Mosqura'nın güncel piyasa değeri ise Transfermarkt'a göre 3 milyon Euro....

Genç yıldızın kulübü ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.



