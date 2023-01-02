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Galatasaray genç oyuncudan vazgeçmiyor: İkinci teklif yapıldı

Devre arası transfer dönemi yaklaşıyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda eksik bölgeleri belirleyen Galatasaray görüşmelere başladı. Sarı - kırmızılılar genç bir yıldız adayının peşinde... İşte detaylar.

02 Ocak 2023, Pazartesi 11:24 Son Güncelleme:
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Galatasaray genç oyuncudan vazgeçmiyor: İkinci teklif yapıldı

12 Ocak'ta başlayacak olan devre arası transfer dönemi öncesi kulüpler tüm planlamalarını bütçeleri doğrulturusunda yapıyor.


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Spor Toto Süper Lig 'de bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray , devre arasında bazı isimlerle yolları ayırmayı planlarken, kadroya da yeni isimler dahil edilecek.

SOL BEK SIKINTISI

Sezona sol bekte Patrick van Aanholt ve Kazımcan Karataş ile sarı - kırmızılılarda yaşanan performans düşüklükleri ve sakatlıklardan sonra kadroda düşünülmeyen Emre Taşdemir de şans buldu.

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Fatih Karagümrük maçında bir de gol atmayı başaran Emre Taşdemir, daha sonra yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı.

YERLİ OYUNCU SORUNU

İlk 11'de en az üç yerli oyuncu oynatmak zorunluluğu nedeniyle en fazla zorluk çeken takımlardan biri de Galatasaray... Sarı - kırmızılılar bu doğrultuda sol bek bölgesi için yerli bir ismi kadroya katmak istiyor.

Birçok isim yazılırken, Santos Laguna'da forma giyen 20 yaşındaki Omar Campos ile ilgili iddialar yeniden alevlendi.

GALATASARAY'DAN İKİNCİ TEKLİF

Galatasaray'ın daha önce de transfer teklifi yaptığı Omar Campos için kulübü Santos Laguna'dan ret yanıtı aldığı iddia edilmişti.

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Güney Amerika basınında yer alan habere göre, Galatasaray, Campos'tan vazgeçmiyor. Sarı - kırmızılılar Meksika ekibine ikinci teklifini iletti. 

Santos Laguna, Campos için 6 milyon Euro'da diretirken, Galatasaray son olarak 4,5 milyon Euro önerdi. Campos'un kulübü Santos Laguna ile Galatasaray arasında görüşmeler devam ediyor.

OMAR CAMPOS'UN KARİYERİ

20 yaşındaki oyuncu sol bek ve sol kanat oyuncusu olarak görev yapıyor. Santos Laguna altyapısından yetişen genç oyuncu bu sezon 19 maçta görev alırken bir kez gol sevinci yaşadı. Üç kez de asist yapmayı başardı.

Genç oyuncunun Santos Laguna ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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