Galatasaray genç aslanlarını arıyor

Seçmeler, Galatasaray Futbol Akademisi Koordinatörü Ali Yavaş ve Akademi Antrenörlerinden oluşan GS Gelecek Komitesi tarafından izlenecektir. Her oyuncunun değerlendirmesi GS Gelecek Komitesi üyelerinin oy birliği ile alacağı kararla yapılacaktır.

09 -11 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek seçmelerde GS Gelecek Komitesi tarafından belirlenen oyuncu adayları yaş gruplarına göre Galatasaray Futbol Akademisi takımlarına dahil edilerek uyum ve teknik değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Seçmeler, İBB Şenlikköy Tesisleri’nde yapılacaktır.

Seçmeler, suni çim sahada yapılacaktır.

Herhangi bir sağlık kuruluşundan alınacak ‘’Spor yapabilir’’ ibareli sağlık raporu mutlaka 2021 yılı içerisinde alınmış olmalıdır.

Seçmeler için herhangi bir nam ve isim altında ücret alınmamakta olup seçmeler ücretsizdir.

Seçmelere katılacak futbolcu adaylarının mutlaka yanında bulundurması gerekenler:

Kişisel antrenman malzemeleri

Sporcunun nüfus cüzdan fotokopisi

SAĞLIK RAPORU

Son başvuru tarihi: 08 Temmuz Perşembe günü saat 17.00’dır.

FUTBOL AKADEMİSİ TÜRKİYE GENELİ SEÇME TARİHLERİ:

2010 doğumlu kaleci ve futbolcu adayları: 09 Temmuz 2021 Cuma günü saat 10.00 – 14.00

2011 - 2012 doğumlu kaleci ve futbolcu adayları: 10 Temmuz 2021 Cumartesi günü saat 10.00 – 14.00

2013 - 2014 doğumlu kaleci ve futbolcu adayları: 11 Temmuz 2021 Pazar günü saat 10.00 – 14.00