Galatasaray 'da Burak Elmas yönetiminin idari yönden ibra edilmemesi ile girilen seçim süreci ve camia içinde yaşanan kriz ortamı, Florya'yı kötü yönde etkilemişti. Sarı-Kırmızılılar'ın altyapısından bazı oyuncular sözleşme yenilemedi. Fatih Karagümrük, Galatasaray ile sözleşme imzalamayan bir oyuncuyu transfer ettiğini duyurdu.

Geleceğin sol kanadı olarak gösteriliyordu

Altyapıda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Emir'in ilerleyen süreçte A takımda forma giymesi bekleniyordu. Emir'in Karagümrük'e transfer olması Sarı-Kırmızılı taraftarların da tepkisini çekti.









Emir Tintiş'ten sitem dolu veda

Genç futbolcu fatih Karagümrük'e imza atmasının ardından sosyal medya hesabından Sarı-Kırmızılı kulübe sitem dolu bir veda mesajı yayımladı.

PİRLO SÜPER LİG YILDIZINI ALIYOR

Sevgili Galatasaraylılar;

Yıllardır formasını terleterek ilk günden beri kendimi geliştirmeye adadığım takımımızda U19 takımına kadar yükseldim. Kendi yaş kategorimde hem milli takımda hem de kulübümüzde hep daha iyi bir performans göstermeye çalıştım.

Şimdi sonunu hiç böyle tahmin etmediğim bir ayrılık yaşıyorum. Tek isteğim olan profesyonel kontrat talebim uzun zamandır kulübüm tarafından cevapsız bırakıldı ve herhangi bir resmi teklif tarafıma iletilmedi. Kariyerimi de düşünmek zorunda olduğum için şimdi kalbim buruk bir şekilde sizlere veda ediyorum. Gelişimimde ve bu günlere gelmemde üzerimde emekleri bulunan hocalarıma, takım arkadaşlarım ve kulüp personeline çok teşekkür ederim. Üzerimdeki emeklerinizi asla unutamam.

Benim için kalbimde yeriniz her zaman çok farklı olacak. Hoşça kalın. Sevgi ve saygılarımla.