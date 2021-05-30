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Galatasaray, Gedson, Halil Dervişoğlu ve Onyekuru'yla devam etmek istiyor

Galatasaray, kiralık sözleşmeleri sona eren Gedson Fernandes, Halil Dervişoğlu ve Henry Onyekuru'ya yeniden Sarı Kırmızılı formayı giydirmek istiyor.

30 Mayıs 2021, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Galatasaray, Gedson, Halil Dervişoğlu ve Onyekuru'yla devam etmek istiyor

Gedson Fernandes, Halil Dervişoğlu, Henry Onyekuru... Galatasaray 3 kiralık ismiyle de yola devam etmek istiyor. Ancak bu yıldızlara yeniden Sarı-Kırmızılı formayı giydirmek çok da kolay gözükmüyor. Fatih Terim'in devreye girmesiyle Fernandes için Benfica'yı ikna eden Aslan, Portekiz ekibinin kapısını 1 milyon Euro kiralama bedeliyle yeniden çaldı, görüşmeler sürüyor.

Halil'in yükselişini gören Brentford ise EURO 2020'de değerini artırması beklenen yıldızı için Aslan'dan 8 milyon Euro istedi. Cim Bom farklı formülleri İngiliz ekibine sunmaya hazırlanıyor. Onyekuru için ise 4.3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu Galatasaray'a yüksek geldi. Cim Bom'da hedef; Nijeryalı yıldızın bonservisini 3 milyon Euro'ya düşürmek.


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