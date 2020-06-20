Galatasaray, Gaziantep Futbol Kulübü maçına hazır

Süper Lig’in 28. haftasında yarın Gaziantep Futbol Kulübü’nü konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Gruplar halinde pas organizasyonuyla devam eden idmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Galatasaray Futbol Takımı, karşılaşma öncesi yaptığı son çalışmanın ardından tesislerde kampa girdi.