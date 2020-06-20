Galatasaray - Gaziantep Futbol Kulübü (CANLI İZLE)

Galatasaray, Süper Lig’in 28. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü’nü konuk ediyor. Son maçta yaşadıkları sakatlık nedeniyle sezonu kapatan kaleci Muslera ve Andone, tedavisine devam edilen Marcao ile cezalılar Adem Büyük ve Donk maçın kadrosunda yer alamıyor. Süper Lig’de 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgisi olan Galatasaray, 27. haftayı 50 puanla dördüncü sırada. Ligde 33 puana sahip Gaziantep FK ise 28. haftaya averajla 9. sırada girdi. Son maçında Çaykur Rizespor’a yenilerek şampiyonluk yarışında yara alan Galatasaray, Gaziantep karşısından galibiyetle ayrılarak zirve yarışını sürdürmeye çalışacak. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray, 2-0’lık skorla kazanmıştı.

Galatasaray- Gaziantep FK ilk 11'ler

Galatasaray: Okan Kocuk; Mariano, Ahmet Çalık, Lemina, Saracchi, Seri, Belhanda, Emre Akbaba, Feghouli, Onyekuru, Falcao

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Erdem, Kana Bıyık, Tosca, Djilobodji, Güray, Jefferson, Maxim, Kenan, Kayode





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MAÇ BAŞLADI

GALATASARAY GOLE ÇOK YAKLAŞTI! 3.dakika hızlı gelişen atakta topu bir anda önünde bulan Falcao bekletmeden vurdu şutu kaleci Günay'da kaldı

7.dakikada sol kanattan Saracchi iyi geldi, sert ortaladı kaleye paralel giden topa takım arkadaşları dokunamadı

13.dakikada savunmanın arkasına Onyekuru sarktı ama Gaziantep FK defans hattı dikkatli davrandı ve pozisyonu önledi

GOL! 17.dakikada Gaziantep FK, Djilobodji'nin golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanttan kullanılan köşe vuruşunda Güray ortaladı kafayı Djilobodji vurdu ve golü attı

PENALTI İPTAL! 19.haftada Gaziantep FK tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. Güray vurdu kaleciden seken topa Kenan hamle yaptı yerde kaldı hakem önce penaltı kararı verdi ancak daha sonra yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ve penaltı kararı iptal oldu

22.dakikada Galatasaray sol kanattan köşe vuruşu kazandı. Emre ortaladı savunma topu uzaklaştırmayı başardı

GAZİANTEP FK ETKİLİ GELDİ! 24.dakikada hızlı gelişen atakta Kenan Özer pasını uygun durumda bulunan Güray'a verdi, sağ çaprazdan ceza sahasına giren Güray topu iyi kontrol etse kaleci ile karşı karşıya kalacaktı ancak topu alamadı ve konuk ekip adına pozisyondan sonuç gelmedi

FALCAO PENALTI BEKLEDİ! 29.dakikada sol kanattan ceza sahasına gelen ortaya Falcao ve Tosca hamle yaptı. Falcao yerde kaldı ancak hakem devam kararı verdi. VAR incelemesi sonucu da hakem Alper Ulusoy'un kararı değişmedi

32.dakikada Mariano ceza sahasına girmeden vurdu top kalecide kaldı

ÇİZGİDEN ÇIKARDI! Galatasaray 34.dakikada beraberlik golüne çok yaklaştı. Savunmanın arkasına sarkan Onyekuru kaleciyi geçti, boş kaleye vurdu ancak Kana-Bıyık çizgiden topu müthiş bir hamle ile çıkardı

GOL! 36.dakikada Galatasaray, Falcao ile durumu 1-1 yaptı. Savunmanın arkasında topla buluşan Falcao, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda plase bir vuruşla golü attı

GOL! 40.dakikada Galatasaray, Belhanda ile 2-1 öne geçti. Ceza sahası içinde topu önünde bulan Belhanda rakibini geçip sol ayağıyla golü attı

43.dakikada sol kanattan Gaziantep FK köşe vuruşu kazandı. Ceza sahasına gelen topa Kayode vurdu ama savunma topu uzaklaştırdı

SARI KART 45.dakikada taç çizgisi yakınında rakibini düşüren Mariano, hakemden sarı kart gördü.

Galatasaray'da sarı kart gören Mariano, Başakşehir maçında cezalı duruma düştü

İLK YARI GALATASARAY'IN 2-1 ÜSTÜNLÜĞÜ İLE SONA ERDİ





Galatasaray'da önemli eksikler

Galatasaray, sakatlık ve cezalılar nedeniyle Gaziantep FK maçına birçok önemli oyuncusundan yoksun çıkacak. Çaykur Rizespor maçında tibia ve fibula kemiklerinde oluşan kırık nedeniyle ameliyat edilen kaleci Fernando Muslera, diz bağlarında yırtık meydana gelen Florin Andone müsabakada forma giyemeyecek. Sezonu kapatan Muslera ve Andone’nin yanı sıra tedavisine devam edilen Marcao da maçın kadrosunda bulunmayacak. Çaykur Rizespor müsabakasında gördüğü kırmızı kart sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 3 maç ceza verdiği Adem Büyük ile sarı kart cezalısı Ryan Donk da Gaziantep FK karşılaşmasında görev yapamayacak.

Galatasaray'da 3 futbolcu sınırda

Galatasaray'da Gaziantep FK mücadelesi öncesinde 3 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli ve Mariano Filho yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 29. Haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Son 3 maçta galibiyeti yok

Galatasaray, Süper Lig’deki son 3 maçında galibiyet elde edemedi. Bu maçlarda Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş ile berabere kalan sarı-kırmızılı takım, Çaykur Rizespor’a da mağlup oldu. Galatasaray, son 3 karşılaşmada 7 puan yitirdi.