Galatasaray , Süper Lig 'in 5. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.

Nef Stadı'nda oynanacak Galatasaray - Gaziantep FK maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Galatasaray - Gaziantep FK maçının VAR hakemi Serkan Tokat oldu.

Galatasaray-Gaziantep FK muhtemel 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Aanholt, Oliviera, Torreira, Kerem, Yunus, Mertens, Gomis

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Djilobodji, Hanousek, Jevtovic, Furkan, Maxim, Sagal, Markovic, Figueiredo

Gaziantep FK ile 7. randevu

Galatasaray ile Gaziantep FK, bugüne kadar Süper Lig’de 6 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Sarı-Kırmızılılar 4 galibiyet alırken, Kırmızı-Beyazlılar da 1 kez rakibini mağlup etti. 1 maç da berabere sona erdi. Ligdeki müsabakalarda Galatasaray’ın 13 golüne, Gaziantep temsilcisi 8 golle karşılık verdi.



