Trabzon deplasmanından 1 puanla dönen Galatasaray ; ilk 4 haftanın 2'sinde 1'er gol attı 6 puan aldı, toplamda 7 puana ulaştı. Sarı-kırmızılılarda Leo Dubois tamamen iyileşti ve maç kadrosunda olacak. Fredrik Midtsjö'nün sakatlığı sürüyor... TD Okan Buruk'un Trabzonspor karşısındaki 11'i bozması beklenmiyor. Orta sahanın merkezinde "Lucas Torreira, Sergio Oliveira & Dries Mertens" izleyeceğiz... Sağ bekte Sacha Boey, sol bekte Patrick van Aanholt devam edecek. En ileride Haris Seferovic gol arayacak. Kanatlarda Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu oynayacak. Galatasaray'ın bu sezon oynadığı 4 maçta en erken gol 77. dakikada atıldı. Toplamda 3 gol çıktı... Gaziantrep FK'nın oynadığı 4 maçın 3'ünde ilk yarılarda gol izledik. Diğer maçtaki gol de 47. dakikada geldi.

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Erol Bulut'la ikinci sezonuna giren Gaziantep FK, ilk 4 maçı yenilmeden 10 puanla (3G 1B) geçti. Recep Niyaz, Muhammet Demir, Doğan Erdoğan, Oğuz Ceylan, Torgeir Börven ve Pawel Olkowski ile yolları ayırdılar. Ertuğrul Ersoy ve Joao Figueiredo'nun bonservisleri alındı. Süper Lig'i tanıyan Lazar Markovic ve Marko Jevtovic transfer edildi. Bundesliga tecrübesi olan, son 3 sezonu Polonya'da geçiren Tomas Pekhart takviyesi yapıldı. Hücum kanadına Mustafa Eskihellaç eklendi ancak Yeni Malatyaspor'dan transfer edilen 25 yaşındaki oyuncu sakatlığı nedeniyle son 2 maçı kaçırdı. Deplasman kafilesinde yerini aldı, durumu maç saati netlik kazanacak. Bulut, Eskihellaç yetişmezse sol açıkta, bir diğer yeni transfer Valmir Veliu ile maça başlayabilir.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Okan Buruk, Erol Bulut'la daha önce 3 farklı takımla 6 kez karşılaştı; 5'inde gol yemedi!

- Erol Bulut, Galatasaray'a 4 farklı takımla 14 kez rakip oldu. (5 galibiyet - 2 beraberlik - 7 mağlubiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu! %65'lik kesim saha ve seyirci avantajı elinde olan, kapalı gişe oynayacak sarı-kırmızılı takımın 3 puan almasını bekliyor... %9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.