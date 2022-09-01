Galatasaray - Gaziantep FK maçı biletleri satışa çıktı!

Galatasaray 'ın Spor Toto Süper Lig 5. hafta maçında, 5 Eylül Pazartesi günü saat 21.00’de Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. takımı ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Galatasaray - Gaziantep FK maçının biletleri 31 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00’te passo.com.tr adresinden satışa sunuldu.

Galatasaray açıklama yaptı...

Kombine sahipleri gidemeyecekleri maç için kombinesine ait olan koltuğu tek maçlık olarak satılması için kulübümüze devredebilirler. Kulübümüze devretmiş olduğunuz kombinenize ait koltuğunuz bilet olarak satıldığı takdirde (masraflar hariç) bilet gelirinin %60’ı 2023-2024 Futbol sezon kombine alımında indirim olarak uygulanacaktır.

Bilet satışları, 31 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00‘te, GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olup; 1 Eylül Perşembe günü saat 11.00’de sadece GS Logolu passolig kartlarına, 4 Eylül saat 21.00’den sonra Gaziantep FK kartı dışında tüm passolig kartlara satış yapılacaktır.