Galatasaray ile Gaziantep arasında 3-3 sona eren olaylı maça damga vuran isimlerden olan hakem Alper Ulusoy, son düdüğün ardından Sarı-Kırmızılı kulübün teknik heyetiyle karşı karşıya geldi. Kaleci Okan Kocuk’un topu elinde fazla tuttuğu gerekçesiyle 6 saniye kuralını işleten Ulusoy, Sarı-Kırmızılı ekibin çok kritik 2 puan kaybetmesine yol açarken, teknik ekibin bu karara itiraz ettiği öğrenildi.

Tepkiler devam ediyor

Karşılaşmanın ardından soyunma odalarına giden koridorda yaşanan diyalogda, aynı kuralın rakip kaleci için uygulanmadığı ifade edilirken, Ulusoy’un Galatasaray’ın teknik heyetine, “Bana neden itiraz ediyorsunuz? Siz kalecinize bakın, ona konuşun” sözleriyle karşılık verdiği bildirildi. Çaykur Rizespor maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu için, “Hakem değil, cellat başı” ifadesini kullanan Sarı-Kırmızılı yönetim, Alper Ulusoy’un kararlarına karşı tepkilerini de her platformda dile getirmeye hazırlanıyor.