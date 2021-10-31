Galatasaray - Gaziantep FK (CANLI)

Süper Lig 'de 11. hafta maçında Galatasaray - Gaizantep FK ile 3 puan mücadelesi veriyor. Fatih Terim önderliğinde geçen hafta derbiyi kaybeden Galatasaray moral bulmak için Gaziantep FK'yı sahasında taraftarı önünde mağlup etmek istiyor. Gaziantep FK Erol Bulut yönetiminde deplasmanda galibiyet arıyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Karşılaşma başladı.

2' Gaziantep'in sol kanattan kullandığı kornerde Maxim'in ortasına Djilobodji kafayı vurdu, top üstten auta çıktı.

5' Galatasaray'da Cicaldau'nun sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Halil kafayı vurdu, top kaleci Günay'da kaldı.

10' Ceza sahasının dışında Kerem'le verkaç yapan Cicaldau yay üzerinden şansını denedi ancak Günay başarılı.

11' Van Aanholt'un sol kanattan taşıdığı topu ceza sahası içindeki Halil geriye çıkardı. Kerem bu kez kaleyi yokladı ancak top çerçeveyi bulmadı.

20' Cicaldau'nun savunma arkasına attığı uzun topta meşin yuvarlakla buluşan Kerem, sol çaprazdan penaltı noktası üzerindeki Morutan'ı harika gördü. Ancak Rumen futbolcu müsait pozisyonda tekte vurdu fakat top farklı biçimde dışarıya gitti.

21' Galatasaray oyuna ağırlığını koymaya başladı.

30' Mücadelede tempo düştü.

41' Halil Dervişoğlu çaprazdan uzak köşeyeye doğru şansını denedi fakat top az farkla üstten dışarıda...

44' Muhammet'in pasında sağ çaprazdan ceza alanına giren Dicko vurdu top Muslera'nın kucağında kaldı.

İlk yarının sonuna +5 ekleniyor.

GOL

45+3' Ceza alanı sağ çaprazında bir anda topu önünde bulan Morutan, uzak köşeye harika bir plase gönderdi ve fileleri sarstı: 1-0.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

Galatasaray - Gaziantep FK ilk 11'ler...

Galatasaray: Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu

Gaziantep FK: Günay, Oğuz Ceylan, Ertuğrul Ersoy, Steven Caulker, Alin Tosca, Papy Djilobodji, Doğan Erdoğan, Alexander Merkel, Alexandru Maxim, Muhammet Demir, Nouha Dicko

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 17 puan topladı. Ligde oynadığı maçların 3'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 4'ünü kaybeden Gaziantep FK'nın ise 12 puanı bulunuyor.

Boey ve Arda Turan forma giyemiyorlar

Galatasaray'da iki futbolcu sakatlıkları nedeniyle Gaziantep FK maçında görev yapamayacak. Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, maçın kadrosunda yer alamıyorlar.

Galatasaray'da sarı kart ceza sınırında bulunan Taylan Antalyalı, yarın da kart görmesi durumunda 12. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

Gaziantep FK ile 5. randevu

Galatasaray, Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Gaziantep FK ile bu kulvarda 5. kez karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile daha önce oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve bir beraberlik yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 10 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 5 gol gördü.