Galatasaray - Gaziantep Basketbol maç sonucu: 86-90

Basketbol Süper Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Gaziantep Basketbol'u konuk etti. Deplasmanda oynayan Gaziantep Basketbol, karşılaşmadan 90-86'lık skorla galip ayrıldı. Galatasaray, son 2 maçından mağlubiyetle ayrılırken toplamda da 5. lig maçında 3. yenilgisini aldı. Üst üste 2. deplasman maçını kazanan Gaziantep Basketbol ise 5. maçında 3. kez galip geldi.

Gaziantep Basketbol'da Mam Jaiteh; 27 sayı, 6 asist ile yıldızlaşırken Trevis Simpson 19, Marko Tomas 15 sayıyla oynadı.

Galatasaray'da Daryl Macon 28 sayıyla maçın en skorer ismi olurken 6 da asist yaptı. Johnathan Williams'ın da 20 sayı, 12 asist ile oynadığı Sarı-Kırmızılılar'da Brock Motum da 14 sayı üretti.