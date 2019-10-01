Galatasaray galibiyet hasretini bitirmek istiyor

PSG’yi konuk edecek olan Galatasaray, Avrupa kupalarında son dönemlerde adeta galibiyeti unuttu. Sarı-Kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı son 27 karşılaşmada sadece iki kez taraftarına galibiyet sevinci yaşattı.

Galatasaray, 2013-2014 sezonundaki Juventus galibiyetinin ardından oynadığı 27 Avrupa kupası müsabakasında rakiplerine iki kez üstünlük kurabildi. 2014-2015’te Anderlecht, Arsenal ve Borussia Dortmund ile aynı grupta yer alan Aslan, o sezon galibiyet sevinci yaşayamazken, grubu 5 yenilgi ve bir beraberlikle noktaladı.

Juventus zaferinden sonra...

Juventus maçı sonrası Avrupa’da 10 maçta galibiyet yaşayamayan Cim Bom, 2015-2016 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında Benfica’yı İstanbul’da 2-1 mağlup ederek bu şanssızlığına son verdi. Benfica maçı sonrası yine Avrupa’da istediği sonuçlara ulaşamayan Galatasaray, sonraki 7 müsabakada galibiyet yüzü göremedi.

Avrupa kupalarındaki galibiyet hasretini geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nin ilk maçındaki Lokomotiv Moskova’yı 3-0 yenerek noktalayan Aslan, bu sonucun ardından yine kötü sonuçlara imza attı; Şampiyonlar Ligi’nde 5 karşılaşmada bir beraberlik alıp, 4 kez mağlup oldu.

Bu kez Brugge beraberliği

Avrupa Ligi’nde de iki karşılaşmaya çıkan Galatasaray, birer beraberlik ve yenilgiyle Avrupa defterini kapattı. Takım, bu sezon Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki ilk maçında deplasmanda Club Brugge ile berabere kaldı.

Sarı-Kırmızılı ekip, Avrupa Kupaları’ndaki son 27 maçında iki kez kazanırken, 16 defa mağlup oldu. Galatasaray, söz konusu dönemdeki 9 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Öte yandan Avrupa kupalarında 280 maçta 99 galibiyeti bulunan Cim Bom, bugün kazanırsa dalya yapmış olacak.