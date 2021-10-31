Süper Lig 'de 11. hafta maçında Galatasaray - Gaizantep FK ile 3 puan mücadelesi verecek. Fatih Terim önderliğinde geçen hafta derbiyi kaybeden Galatasaray moral bulmak için Gaziantep FK'yı sahasında taraftarı önünde mağlup etmek istiyor. Gaziantep FK Erol Bulut yönetiminde deplasmanda galibiyet arayacak.

Galatasaray - Gaizantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Galatasaray - Gaziantep FK muhtemel 11'ler...

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Berkan, Cicaldau, Barış, Morutan, Kerem, Halil

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Caulker, Tosca, Halil İbrahim, Doğan, Djilobodji, Sagal, Maxim, Figuerido, Muhammet

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 17 puan topladı. Ligde oynadığı maçların 3'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 4'ünü kaybeden Gaziantep FK'nın ise 12 puanı bulunuyor.

Boey ve Arda Turan forma giyemeyecek

Galatasaray'da iki futbolcu sakatlıkları nedeniyle Gaziantep FK maçında görev yapamayacak. Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, maçın kadrosunda yer alamayacak.

Galatasaray'da sarı kart ceza sınırında bulunan Taylan Antalyalı, yarın da kart görmesi durumunda 12. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

Gaziantep FK ile 5. randevu

Galatasaray, Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Gaziantep FK ile bu kulvarda 5. kez karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile daha önce oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve bir beraberlik yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 10 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 5 gol gördü.