Galatasaray forvet bekliyor! İşte gündemdeki o isimler...

Gomis’i sattığından bu yana 5 aydır golcü ihtiyacını gideremeyen Galatasaray’da, herkesin gözü forvet transferine çevrildi. 31 Ocak gece 24.00’e kadar yönetimin zamanı var ve en kritik viraja girildi. 4 gün kala hem kulüpler hem de listedeki oyuncularla kurulan temaslar iyice hızlanmış durumda. Liste başında ise hâlâ onun ismi var: Alan Carvalho. Çin kulübüne yaptığı teklifi 3.5 milyon Euro’ya çıkartan Sarı-Kırmızılılar, oyuncuya da 3.5 yıllık sözleşme ve senelik 4 milyon Euro önerdi. Bugün yarın artık Alan transferinin sonuçlanması umut ediliyor. Gündemdeki diğer oyuncular ise Wilfred Bony, Loic Remy, Guidetti ve Charlie Austin.

Bony bir adım önde

Swansea’nin hocası Graham Potter, transfer görüşmeleri nedeniyle Bony’yi son maçta oynatmadığını açıklarken, Fildişili yıldızla Galatasaray ve Al Saad kulübü ilgileniyor. Lille’de görev yapan Remy, menacerler tarafından yönetime önerildi. Guidetti ve Southampton’da bileti kesilen Austin ise geniş listede yer alıyor. Artık Galatasaraylı taraftarlar da hafta içinde yapılacak KAP açıklamasını sabırsızlıkla bekliyor.

Metin Karabaş

Yönetim köşeye sıkıştı!



