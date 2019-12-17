Galatasaray forvet arıyor

Kanatları Henry Onyekuru ve Arda Turan gibi isimlerle güçlendirmeye hazırlanan Galatasaray’ın, transferde öncelik verdiği pozisyonlardan biri de forvet. Andone’nin sakatlanarak sezonu kapatması ve kontratının feshedilme ihtimali, bu bölgede gözleri Falcao ile Adem’e çevirdi.

Ancak Kolombiyalı golcü bir türlü tam anlamıyla hazır hale gelemedi, Adem’in de sakatlığı sürüyor. Bu nedenle Ocak ayında bir forvet transferinin daha yapılması planlanıyor. Bu transfer de büyük ihtimalle kiralama formülüyle gerçekleşecek.