Galatasaray flaş kararı resmen açıkladı! Seçim...

Başkan Mustafa Cengiz, yakın zamanda kendisine ve yönetimine yönelik yapılan yoğun eleştiriler sonrası, “Seçim yapmak istiyorum, ancak pandemi sebebiyle devlet izin vermiyor” demişti. Dün akşam kulüpten flaş bir açıklama geldi, yönetimin olağan haftalık toplantısında oy birliğiyle, 19-26 Aralık tarihinde seçim kararı aldığı bildirildi. Pandemi nedeniyle 7244 sayılı kanun ve bu kanuna istinaden çıkartılan genelge çerçevesinde başvuru yapılacak. İzin çıkarsa yüksek ihtimal 26 Aralık’ta kongre gerçekleştirilecek.

Mali Genel Kurul yapılmadı…

Yeniden aday olmayı düşünen Başkan Cengiz’in, henüz yapılamayan Mali Genel Kurul’da ibra edilmemesi durumunda seçime girme şansı yok. Kongre kararının açıklanmasının ardından adaylığını açıklayan ilk isim olan Burak Elmas sosyal medyada, “Ben ve yol arkadaşlarım, Galatasarayımız’ın birliği ve geleceği için değişimi sağlamak amacıyla yola çıkıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun” paylaşımını yaptı. Eski GSYİAD Başkanı Metin Öztürk de “Ben ve ekibim yüzde 40 değil yüzde 100 hazırız” açıklamasıyla aday olduğunu duyurdu. Camianın önde gelen isimlerinin ise ‘çatı aday’ olarak eski başkanlardan Duygun Yarsuvat’ı düşündükleri iddia ediliyor.

Metin Karabaş