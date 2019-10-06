Galatasaray fırsatı kaçırdı!

Süper Lig’de ilk 7 haftalar dikkate alındığında son 30 yılın en kötü performansına (8 puan) imza atan Cim Bom, mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı Gençlerbirliği deplasmanda da hayal kırıklığı yarattı. Ligin son sırasındaki rakibi karşısında oyun üstünlüğünü bir türlü ele alamayan Galatasaray, 90 dakikayı başladığı gibi tamamladı. Halbuki Sarı-Kırmızılılar dün kazanmış olsaydı, şampiyonluk yarışındaki ezeli rakibi Fenerbahçe’nin önünde yani 12 puan ile milli araya girmiş olacaktı.

21 puanın 11’i gitti

7. hafta sonunda toplam 21 puanın 11’ini kaybedip, 10’unu hanesine yazdırabilen Galatasaray, bu süreçte sadece 2 galibiyet alabildi. 3 karşılaşmadır ligde rakiplerini mağlup edemeyen Aslan, 4. haftadaki 1-0’lık Kasımpaşa galibiyetinin ardından sırasıyla Yeni Malatya (1-1), Fenerbahçe (0-0) ve Gençlerbirliği (0-0) ile berabere kaldı. Başkent’te alınan sonuçtan ziyade oynanan vasat futbol da taraftarları bir hayli üzdü.

Muslera da olmasa!

Galatasaray’da dün sahanın tek bir iyi ismi vardı... O da Muslera. Şampiyonlar Ligi’ndeki Brugge ve PSG karşılaşmalarında inanılmaz kurtarışlara imza atan, Fenerbahçe derbisinde de hatasız bir performans ortaya koyan Uruguaylı file bekçisi, Gençlerbirliği deplasmanında rakip oyunculara duvar ördü. Tam 6 kurtarış ile 90 dakikayı bitiren Muslera, kötü gününde Aslan’ın en azından 1 puanı hanesine yazdırmasını sağladı.