Galatasaray, filede kupa için sahaya çıkıyor

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası finali rövanş maçında yarın İtalya temsilcisi Trentino Itas’ı ağırlayacak.

Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak. Müsabakayı Portekizli hakem Helio Ormonde ile Rumen hakem Benone Visan yönetecek.

Organizasyona 8’li final turundan başlayan Galatasaray, bu turda Çekya temsilcisi Dukla Liberec’i eledi. 4’lü final turunda Belçika’nın Lindemans takımını geçen sarı-kırmızılılar, yarı finalde Rusya temsilcisi Kuzbass’ı eleyerek finale geldi.

İtalya’da oynanan finalin ilk maçı, Trentino Itas’ın 3-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. Sarı-kırmızılı ekip, kupayı kazanmak için karşılaşmayı altın sete götürmek zorunda.

Galatasaray, 3-0 veya 3-1 kazanması durumunda mücadele altın sete gidecek. Altın seti kazanan takım kupayı müzesine götürecek.

Sarı-kırmızılı ekibin 3-2’lik galibiyeti veya her türlü mağlubiyetinde ise kupa İtalya temsilcisinin olacak.

AA