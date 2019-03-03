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Galatasaray fikstür - Galatasaray'ın kalan maçları - Süper Lig puan durumu

Galatasaray fikstür - Galatasaray'ın kalan maçları... Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak, zirve yarışında eline geçen önemli bir fırsattan yararlanamadı. Kadıköy'de gelen 1 puanın ardından, fark 5'e indi. Galatasaray'ın kalan maçları artık daha çok merak ediliyor. Galatasaray'ın kalan 6 haftadaki rakipleri merak konusu.

03 Mart 2019, Pazar 21:40 Son Güncelleme:
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Galatasaray fikstür - Galatasaray'ın kalan maçları - Süper Lig puan durumu

Galatasaray, lider Medipol Başakşehir’in Beşiktaş’a yenildiği haftada Ülker Stadı’nda sarı-lacivertli ekiple karşı karşıya geldi.Galatasaray, 45. dakikada Hasan Ali Kaldırım’ın kırmızı kartla oyun dışında kaldığı müsabakada 66. dakikada Henry Onyekuru’nun golüyle 1-0 öne geçti. Ancak 71. dakikada Eljif Elmas’ın golünü engel olamayan sarı-kırmızılı takım, sonraki bölümde baskısını arttırmasına rağmen ikinci golü bulamadı ve derbide 1 puana razı oldu. Galatasaray, derbiyi kazanarak lider Medipol Başakşehir ile puan farkını 3’e indirip, şampiyonluk yarışında ipleri eline alma fırsatını değerlendiremedi. Bu sonuçla puanını 56’ya çıkaran sarı-kırmızılı takım, haftayı Medipol Başakşehir’in 5 puan gerisinde kapattı.

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Galatasaray Süper Lig fikstürü...

1. Hafta

Ankaragücü 1-3 Galatasaray

2. Hafta

Galatasaray 1-0 Göztepe

3. Hafta

Galatasaray 6-0 Alanyaspor

4. Hafta

Trabzonspor 4-0 Galatasaray

5. Hafta

Galatasaray 4-1 Kasımpaşa

6. Hafta

Akhisarspor 3-0 Galatasaray

7. Hafta

Galatasaray 1-0 Erzurumspor

8. Hafta

Antalyaspor 0-1 Galatasaray

9. Hafta

Galatasaray 1-1 Bursaspor

10. Hafta

Yeni Malatyaspor 2-0 Galatasaray

11. Hafta

Galatasaray 2-2 Fenerbahçe

12. Hafta

Kayserispor 0-3 Galatasaray

13. Hafta

Galatasaray 1-1 Atiker Konyaspor

14. Hafta

Beşiktaş 1-0 Galatasaray

15. Hafta

Galatasaray 2-2 Çaykur Rizespor

16. Hafta

Medipol Başakşehir 1-1 Galatasaray

17.Hafta

Galatasaray 4-2 Sivasspor

18. Hafta

Galatasaray 6 - 0 Ankaragücü

19. Hafta

Göztepe 0 - 1 Galatasaray

20. Hafta

Alanyaspor 1 - 1 Galatasaray

21. Hafta

Galatasaray 3 - 1 Trabzonspor 

22. Hafta

Kasımpaşa 1 - 4 Galatasaray

23. Hafta

Galatasaray 1 - 0 Akhisarspor

24. Hafta

Erzurumspor 1 - 1 Galatasaray

25. Hafta

Galatasaray 5 - 0 Antalyaspor

26. Hafta

Bursaspor 2 - 3 Galatasaray

27. Hafta

Galatasaray 3 - 0 Yeni Malatyaspor

28. Hafta

Fenerbahçe 1 - 1 Galatasaray

29. Hafta

Galatasaray - Kayserispor

30. Hafta

Atiker Konyaspor - Galatasaray

31. Hafta

Galatasaray - Beşiktaş 

32. Hafta

Çaykur Rizespor - Galatasaray

33. Hafta

Galatasaray - Medipol Başakşehir

34.Hafta

Sivasspor - Galatasaray

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