Galatasaray fikstür - Galatasaray'ın kalan maçları - Süper Lig puan durumu
Galatasaray fikstür - Galatasaray'ın kalan maçları... Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak, zirve yarışında eline geçen önemli bir fırsattan yararlanamadı. Kadıköy'de gelen 1 puanın ardından, fark 5'e indi. Galatasaray'ın kalan maçları artık daha çok merak ediliyor. Galatasaray'ın kalan 6 haftadaki rakipleri merak konusu.
Galatasaray, lider Medipol Başakşehir’in Beşiktaş’a yenildiği haftada Ülker Stadı’nda sarı-lacivertli ekiple karşı karşıya geldi.Galatasaray, 45. dakikada Hasan Ali Kaldırım’ın kırmızı kartla oyun dışında kaldığı müsabakada 66. dakikada Henry Onyekuru’nun golüyle 1-0 öne geçti. Ancak 71. dakikada Eljif Elmas’ın golünü engel olamayan sarı-kırmızılı takım, sonraki bölümde baskısını arttırmasına rağmen ikinci golü bulamadı ve derbide 1 puana razı oldu. Galatasaray, derbiyi kazanarak lider Medipol Başakşehir ile puan farkını 3’e indirip, şampiyonluk yarışında ipleri eline alma fırsatını değerlendiremedi. Bu sonuçla puanını 56’ya çıkaran sarı-kırmızılı takım, haftayı Medipol Başakşehir’in 5 puan gerisinde kapattı.
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Galatasaray Süper Lig fikstürü...
1. Hafta
Ankaragücü 1-3 Galatasaray
2. Hafta
Galatasaray 1-0 Göztepe
3. Hafta
Galatasaray 6-0 Alanyaspor
4. Hafta
Trabzonspor 4-0 Galatasaray
5. Hafta
Galatasaray 4-1 Kasımpaşa
6. Hafta
Akhisarspor 3-0 Galatasaray
7. Hafta
Galatasaray 1-0 Erzurumspor
8. Hafta
Antalyaspor 0-1 Galatasaray
9. Hafta
Galatasaray 1-1 Bursaspor
10. Hafta
Yeni Malatyaspor 2-0 Galatasaray
11. Hafta
Galatasaray 2-2 Fenerbahçe
12. Hafta
Kayserispor 0-3 Galatasaray
13. Hafta
Galatasaray 1-1 Atiker Konyaspor
14. Hafta
Beşiktaş 1-0 Galatasaray
15. Hafta
Galatasaray 2-2 Çaykur Rizespor
16. Hafta
Medipol Başakşehir 1-1 Galatasaray
17.Hafta
Galatasaray 4-2 Sivasspor
18. Hafta
Galatasaray 6 - 0 Ankaragücü
19. Hafta
Göztepe 0 - 1 Galatasaray
20. Hafta
Alanyaspor 1 - 1 Galatasaray
21. Hafta
Galatasaray 3 - 1 Trabzonspor
22. Hafta
Kasımpaşa 1 - 4 Galatasaray
23. Hafta
Galatasaray 1 - 0 Akhisarspor
24. Hafta
Erzurumspor 1 - 1 Galatasaray
25. Hafta
Galatasaray 5 - 0 Antalyaspor
26. Hafta
Bursaspor 2 - 3 Galatasaray
27. Hafta
Galatasaray 3 - 0 Yeni Malatyaspor
28. Hafta
Fenerbahçe 1 - 1 Galatasaray
29. Hafta
Galatasaray - Kayserispor
30. Hafta
Atiker Konyaspor - Galatasaray
31. Hafta
Galatasaray - Beşiktaş
32. Hafta
Çaykur Rizespor - Galatasaray
33. Hafta
Galatasaray - Medipol Başakşehir
34.Hafta
Sivasspor - Galatasaray